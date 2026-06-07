Atención visitantes: estas áreas del Mercado San Felipe Neri estarán cerradas varios días

La Alcaldía de Panamá informó que el área de fondas del Mercado San Felipe Neri permanecerá cerrada temporalmente debido a trabajos de adecuación destinados a mejorar las condiciones y la comodidad de este espacio para comerciantes y visitantes.

Según el comunicado oficial, el cierre iniciará a partir de las 4:00 p.m. del domingo 7 de junio y se extenderá hasta el jueves 11 de junio.

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¿Por qué cerrarán las fondas del Mercado San Felipe Neri?

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La medida responde a la ejecución de trabajos de techado, además de labores de limpieza profunda, desinfección y fumigación en los módulos que conforman el área de fondas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2063444470394183863?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO pic.twitter.com/OBBocgGDJ0 — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) June 7, 2026

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan ofrecer instalaciones más seguras, higiénicas y confortables para quienes visitan diariamente el mercado.

Mercado permanecerá cerrado el lunes

Como parte de los trabajos programados, el Mercado San Felipe Neri permanecerá completamente cerrado el lunes 8 de junio debido a una jornada de limpieza profunda.

Posteriormente, entre el martes 9 y el jueves 11 de junio continuarán los trabajos de mantenimiento y adecuación en el área de fondas.

¿Qué áreas seguirán abiertas?

La Alcaldía aclaró que, durante los trabajos, el resto de las áreas del mercado continuarán operando con normalidad y en su horario regular de atención al público.

Esto permitirá que los usuarios sigan realizando sus compras habituales en los demás puestos y establecimientos ubicados dentro de las instalaciones.

¿Cuándo reabrirá el área de fondas?

De acuerdo con el cronograma anunciado, el área de fondas retomará sus operaciones el viernes 12 de junio en su horario regular.

La Alcaldía de Panamá agradeció la comprensión de comerciantes, clientes y visitantes mientras se desarrollan estas mejoras en uno de los mercados más concurridos de la ciudad.