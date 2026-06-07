¿Aparece tu cédula? IFARHU y CSS divulgan nuevos listados para prima de antigüedad

IFARHU y CSS publican listas para pago y trámite de prima de antigüedad

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Seguro Social (CSS) informaron sobre nuevos avances en los procesos relacionados con el pago de la prima de antigüedad para exfuncionarios de ambas instituciones.

Mientras el IFARHU anunció el desembolso para un grupo de excolaboradores que culminaron funciones en 2023, la CSS convocó a exservidores públicos a notificarse de las resoluciones necesarias para continuar con el trámite de pago.

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IFARHU pagará prima de antigüedad a 50 exfuncionarios

El IFARHU informó que realizará el pago de prima de antigüedad a 50 excolaboradores que finalizaron su relación laboral con la institución durante el año 2023. Para cumplir con este compromiso, la entidad destinó un total de B/. 39,214.61.

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Según la institución, los beneficiarios corresponden a exfuncionarios que cumplen con los requisitos establecidos para recibir esta prestación laboral. El listado de cédulas ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales del IFARHU.

¿Dónde consultar el listado del IFARHU?

Los interesados pueden verificar si forman parte de los beneficiarios mediante las plataformas oficiales de la entidad.

Además, para consultas o información adicional, el IFARHU habilitó los siguientes números telefónicos:

502-4504

502-4505

502-4506

502-4518

La institución reiteró que es importante revisar previamente el listado oficial antes de realizar cualquier gestión.

CSS llama a exfuncionarios para trámite de prima de antigüedad

Por su parte, la Caja de Seguro Social hizo un llamado a los exfuncionarios que mantienen expedientes relacionados con el reconocimiento de la prima de antigüedad para que acudan a notificarse de las resoluciones emitidas por la entidad.

La CSS explicó que este paso es obligatorio para poder avanzar posteriormente con el proceso de emisión de los cheques correspondientes.

¿Quiénes deben acudir a la CSS?

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La convocatoria está dirigida exclusivamente a los exfuncionarios que aparecen incluidos en los listados de resoluciones emitidas por la institución.

Las autoridades aclararon que actualmente no se están entregando cheques, ya que el proceso se encuentra en la fase de notificación formal.

¿Dónde realizar el trámite?

Los interesados deberán acudir al Departamento de Trámite de la CSS, ubicado en:

Puerta 55

Piso 3

Edificio 519

Ciudad de la Salud, sector de Clayton

La institución recomendó verificar previamente si forman parte del listado antes de acudir a las oficinas.

Cheques aún no han sido emitidos

La CSS enfatizó que la notificación de las resoluciones constituye un requisito indispensable antes de proceder con la emisión de los pagos.

Por ello, exhortó a los exfuncionarios incluidos en los listados a completar este trámite para evitar retrasos en el proceso administrativo.