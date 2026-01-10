Cómo registrarse en el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que desde este lunes y hasta el 23 de enero estará habilitada la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, dirigida a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, así como a universitarios de instituciones públicas.