10 de enero de 2026

Cómo registrarse en el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU

Los aspirantes del Concurso General de Becas de primaria, premedia y media deberán contar con un promedio final mínimo de 4.5.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que desde este lunes y hasta el 23 de enero estará habilitada la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, dirigida a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, así como a universitarios de instituciones públicas.

Los aspirantes de educación básica y media deberán contar con un promedio final mínimo de 4.5, mientras que los estudiantes de nivel universitario deberán tener un índice académico mínimo de 2.0.

¿Cómo registrarse al Concurso General de Becas 2026 del IFARHU?

  • El registro deberá realizarse en la página web habilitada por el IFARHU: https://www.ifarhu.gob.pa/.
  • Desde el 12 hasta el 23 de enero, los interesados deberán completar el formulario de inscripción de la convocatoria, incorporando información personal y académica de cada concursante.
  • Una vez finalizado el proceso, es indispensable guardar el código de acceso que se generará automáticamente tras la inscripción, ya que funcionará como contraseña para ingresar nuevamente a la plataforma cuando se publiquen los resultados de selección.
  • La selección de los beneficiarios se llevará a cabo durante un período aproximado de un mes, contado a partir del cierre del concurso. A través de una base de datos, se escogerá a los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos.
  • En caso de resultar seleccionado, el estudiante deberá entregar los documentos requeridos por el IFARHU en las fechas que se le indiquen, con el fin de verificar la información suministrada en el sistema y firmar el acta de aceptación de la beca.
  • Una vez procesados los datos y cumplido el primer trimestre de clases, el IFARHU procederá con los pagos correspondientes.

IMPORTANTE: todos los beneficiarios deben contar con una cuenta bancaria activa para el depósito de los pagos.

