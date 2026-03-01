Año Escolar 2026 en Panamá: compras de última hora y refuerzo de MiBus

A pocas horas del inicio del Año Escolar 2026 en Panamá, cientos de personas acudieron a la central de Penonomé para realizar las últimas compras de útiles escolares, en medio de la preparación de miles de familias para el regreso a clases.

Comercios del área registraron mayor movimiento durante las últimas horas previas al inicio del calendario escolar, con padres de familia buscando completar listas de útiles, uniformes y otros artículos necesarios para los estudiantes.

Refuerzo en el transporte público por inicio de clases

Alrededor de 60 mil estudiantes y 3 mil docentes regresarán este lunes 2 de marzo a las aulas de clases en la provincia de Bocas del Toro.

Los padres de familia y docentes están optimistas y esperan que el año escolar transcurra sin complicaciones.





Ante el incremento de la movilización de estudiantes y trabajadores, la empresa estatal MiBus informó que implementará un plan especial de operaciones.

Según detalló la empresa, se programarán más de 10 mil viajes diarios y más de mil metrobuses estarán en circulación para reforzar la frecuencia en las rutas con mayor demanda.

El objetivo de la medida es facilitar el traslado de estudiantes, docentes y trabajadores durante los primeros días del año escolar, cuando suele registrarse un aumento significativo en la movilidad.

Alta demanda en los días previos al regreso a clases

La empresa @OficialMiBus informó que, ante el inicio del Año Escolar 2026, programará más de 10 mil viajes diarios y más de mil metrobuses estarán en circulación, con el objetivo de reforzar la frecuencia en las rutas de mayor demanda.

Cada año, las jornadas previas al inicio del calendario escolar generan una mayor actividad comercial en distintos puntos del país, especialmente en ciudades del interior como Penonomé, donde muchas familias realizan compras de última hora.

El regreso a clases también implica ajustes en la movilidad urbana, por lo que autoridades y empresas de transporte suelen reforzar operaciones para evitar congestionamientos y retrasos en los horarios escolares.