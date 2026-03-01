Defensoría del Pueblo hace llamado por escuelas seguras en inicio de clases 2026

Ante el inicio del Año Escolar 2026, la Defensoría del Pueblo de Panamá instó a las autoridades educativas y a las comunidades escolares a garantizar espacios seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de discriminación en los centros educativos del país.

La institución recordó que el regreso a clases representa un momento clave para reforzar el respeto a los derechos de los estudiantes y promover una convivencia basada en valores como la tolerancia, la igualdad y el respeto mutuo.

Defensoría del Pueblo hace un llamado a autoridades educativas

La Defensoría exhortó a los docentes, directores, padres de familia y estudiantes a trabajar de manera conjunta para prevenir situaciones de acoso escolar, violencia o exclusión dentro de los planteles.

Asimismo, reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de atención y denuncia en caso de que se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes durante el desarrollo del año escolar.

Importancia de entornos educativos seguros

El organismo destacó que contar con ambientes educativos seguros contribuye al aprendizaje, al bienestar emocional de los estudiantes y al desarrollo integral de la comunidad educativa.

El llamado se produce en el marco del inicio de clases en la mayoría de los centros educativos del país, coordinado por el Ministerio de Educación de Panamá, que marca el comienzo del calendario escolar 2026.