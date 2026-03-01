Pagos del PASE-U: estos son los lugares donde IFARHU entregará cheques el 2 de marzo

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que continúa la jornada de pagos del programa PASE-U en varias regiones del país.
De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizan del 1 al 4 de marzo en centros de pago ubicados en las provincias de Panamá y Chiriquí.
El IFARHU recordó que uno de los requisitos obligatorios para retirar el cheque es presentar el boletín del último trimestre; de lo contrario, no se realizará la entrega del pago.
Lugares donde se realizan pagos del PASE-U
Entre las áreas incluidas en esta jornada se encuentran:
- Almirante: Cauchero, Nance Riscó, Barrio Francés, entre otros.
- Jironday: Mancreek, Buri, Tuway y Bajo Cerdo.
- Naso Tjër Di
- Changuinola
Las autoridades reiteraron que los padres de familia y acudientes deben revisar previamente los cronogramas oficiales para conocer el centro de pago correspondiente.
IFARHU pide verificar fechas y centros de pago
La institución recomendó consultar la información actualizada a través de sus canales oficiales para evitar inconvenientes y garantizar un proceso ordenado durante la entrega de los cheques.
El programa PASE-U forma parte de los apoyos económicos dirigidos a estudiantes del sistema educativo panameño.