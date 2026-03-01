Panamá Nacionales -  1 de marzo de 2026 - 11:46

Pagos del PASE-U: estos son los lugares donde IFARHU entregará cheques el 2 de marzo

IFARHU continuará realizando pagos del PASE-U en Panamá y Chiriquí. Conoce los centros de pago y el requisito obligatorio para retirar el cheque.

Inicia pagos de PASE-U.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que continúa la jornada de pagos del programa PASE-U en varias regiones del país.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizan del 1 al 4 de marzo en centros de pago ubicados en las provincias de Panamá y Chiriquí.

El IFARHU recordó que uno de los requisitos obligatorios para retirar el cheque es presentar el boletín del último trimestre; de lo contrario, no se realizará la entrega del pago.

Lugares donde se realizan pagos del PASE-U

IFARHU pagará PASE-U 2025

Entre las áreas incluidas en esta jornada se encuentran:

  • Almirante: Cauchero, Nance Riscó, Barrio Francés, entre otros.
  • Jironday: Mancreek, Buri, Tuway y Bajo Cerdo.
  • Naso Tjër Di
  • Changuinola

Las autoridades reiteraron que los padres de familia y acudientes deben revisar previamente los cronogramas oficiales para conocer el centro de pago correspondiente.

IFARHU pide verificar fechas y centros de pago

La institución recomendó consultar la información actualizada a través de sus canales oficiales para evitar inconvenientes y garantizar un proceso ordenado durante la entrega de los cheques.

El programa PASE-U forma parte de los apoyos económicos dirigidos a estudiantes del sistema educativo panameño.

