28 de febrero de 2026

Pagos a jubilados y pensionados en Panamá serán el 4 y 5 de marzo

Los jubilados y pensionados que cobran por cheque podrán retirar sus pagos a partir del jueves 5 de marzo.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados en Panamá.

Morgan Vander Hart / Unsplash
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará el miércoles 4 de marzo de 2026 con los pagos a jubilados y pensionados de este mes, correspondientes a quienes reciben sus beneficios mediante transferencias bancarias o retiro en cajeros automáticos.

Por su parte, los beneficiarios que cobran por cheque podrán retirar su pago a partir del miércoles 5, en los centros de pago habilitados por la institución.

CEPANIM 2026: MEF aclara que CEPADEM y CEPANIM no son lo mismo y explica cada pago

Pagos a jubilados y pensionados 2026: marzo, abril y mayo

Marzo

  • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo
  • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo

Abril

  • ACH y cheque: miércoles 1 y viernes 17 de abril

Mayo

  • ACH: lunes 4 y martes 17 de mayo
  • Cheque: martes 5 y miércoles 20 de mayo

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.
