Cursos gratis del INADEH: conozca las especialidades disponibles

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) continúa ofreciendo cientos de cursos gratuitos a nivel nacional como parte de su segundo período formativo de 2026.
La entidad informó que mantiene abiertas las convocatorias en sus 25 centros de formación y a través de sus plataformas virtuales, brindando oportunidades de capacitación a personas interesadas en fortalecer sus habilidades y mejorar sus oportunidades de empleo.
Listado de cursos disponibles del INADEH
- Tecnología para soporte técnico
- Mecánica de ajustes para soldador
- Interpretación de planos de construcción
- Fontanería domiciliaria
- Hoja de calculo avanzada
- Seguridad industrial y riesgo profesional
Los cursos están dirigidos a jóvenes y adultos que deseen adquirir nuevos conocimientos o actualizar sus competencias en distintas áreas técnicas y profesionales, puede ver las opciones y la preinscripción en la pagina de INADEH.