Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 12:52

Cursos gratis del INADEH: conozca las especialidades disponibles

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) mantiene abiertas las inscripciones para cursos gratuitos.

Cursos del INADEH: conozca las especialidades disponibles. 
Cursos del INADEH: conozca las especialidades disponibles. INADEH
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) continúa ofreciendo cientos de cursos gratuitos a nivel nacional como parte de su segundo período formativo de 2026.

La entidad informó que mantiene abiertas las convocatorias en sus 25 centros de formación y a través de sus plataformas virtuales, brindando oportunidades de capacitación a personas interesadas en fortalecer sus habilidades y mejorar sus oportunidades de empleo.

Listado de cursos disponibles del INADEH

  • Tecnología para soporte técnico
  • Mecánica de ajustes para soldador
  • Interpretación de planos de construcción
  • Fontanería domiciliaria
  • Hoja de calculo avanzada
  • Seguridad industrial y riesgo profesional

Los cursos están dirigidos a jóvenes y adultos que deseen adquirir nuevos conocimientos o actualizar sus competencias en distintas áreas técnicas y profesionales, puede ver las opciones y la preinscripción en la pagina de INADEH.

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