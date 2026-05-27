Mitradel logra acuerdo entre ENSA y sindicato de trabajadores

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) medió con éxito el pliego de peticiones mixto entre la empresa ENSA y el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá (Sitiespa). Con este acuerdo, se evitó la suspensión de un servicio público vital y estratégico para el desarrollo del país.

El impacto directo de este consenso garantiza la continuidad del suministro de energía eléctrica en áreas neurálgicas del territorio nacional, salvaguardando el bienestar de miles de hogares y comercios en las provincias de Colón y Darién, la comarca Guna Yala y todo el sector este de la provincia de Panamá.

La nueva convención colectiva dignifica y ampara de forma directa a más de 400 profesionales del sector eléctrico, introduciendo mejoras sustanciales en sus condiciones de trabajo. Entre los logros más significativos alcanzados mediante la mesa de diálogo destacan:

Una estructura de aumentos salariales programados consecutivamente.

La equiparación del décimo tercer mes.

Mejoras significativas en las coberturas de riesgos profesionales y viáticos.

El secretario de Defensa y Trabajo de Sitiespa, Rogelio Kentish, expresó su profunda satisfacción con el papel mediador del equipo de la Dirección General de Trabajo del Mitradel. Destacó que este proceso constructivo permitió afianzar las plazas de empleo sin detonar fricciones obrero-patronales, consolidando un modelo de consenso y concertación laboral.