Ilya Espino de Marotta asegura que el Canal sí beneficia a todos los panameños

La administradora designada del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta , adelantó algunos de los principales proyectos que desarrollará la vía interoceánica para fortalecer la capacidad logística, energética y comercial del país.

Entre las iniciativas mencionó las futuras licitaciones para los puertos de Corozal y Telfers, además del proyecto del gasoducto, el cual requerirá una inversión superior a los 4 mil millones de dólares.

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Espino de Marotta explicó que actualmente se encuentran en la fase de precalificación y estructuración de las licitaciones, tanto para los proyectos portuarios como para el gasoducto.

Ilya Espino de Marotta adelanta nuevos proyectos para el Canal de Panamá

La nueva administradora destacó que estas iniciativas forman parte de una estrategia marítima nacional que se trabaja en coordinación con el Estado para fortalecer la competitividad de Panamá.

Además, defendió el impacto del Canal en el desarrollo del país, señalando que la vía interoceánica ha aportado más de 30 mil millones de dólares al Estado panameño.

“Sí, el Canal es de todos”, expresó Espino de Marotta, al destacar que los aportes de la institución han contribuido al crecimiento nacional y al suministro de agua potable para más de dos millones de personas.

La administradora también reiteró que proyectos como Río Indio, los nuevos puertos y el gasoducto representan algunos de los principales retos y oportunidades que enfrentará el Canal de Panamá en los próximos años.