Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 14:42

Concurso General de Becas 2026: esta es la última semana para la recepción de documentos

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 entra en su última semana, donde podrán entregar sus documento.

Concurso General de Becas 2026: últimos días para la recepción de documentos. 

Concurso General de Becas 2026: últimos días para la recepción de documentos. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará esta semana con el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

El llamado está dirigido especialmente a quienes no lograron asistir en las fechas previamente establecidas, por lo que se les exhorta a acudir al centro regional más cercano antes del próximo 29 de mayo.

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Las autoridades reiteraron la importancia de presentar todos los requisitos solicitados para completar satisfactoriamente el proceso correspondiente.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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