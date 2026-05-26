Concurso General de Becas 2026: esta es la última semana para la recepción de documentos

Concurso General de Becas 2026: últimos días para la recepción de documentos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará esta semana con el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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El llamado está dirigido especialmente a quienes no lograron asistir en las fechas previamente establecidas, por lo que se les exhorta a acudir al centro regional más cercano antes del próximo 29 de mayo.

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Concurso General de Becas: recepción de documentos hasta el 29 de mayo

Las autoridades reiteraron la importancia de presentar todos los requisitos solicitados para completar satisfactoriamente el proceso correspondiente.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.