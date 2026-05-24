IFARHU: centros de pago para este lunes 25 de mayo en Panamá y Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará del lunes 25 de mayo la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá y Panamá Oeste.
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Concurso General (Panamá Centro)
Puesto Distinguido (Panamá Centro)
Asistencia de Discapacidad
Asistencias Económicas
IFARHU: centros de pago para este lunes 25 de mayo
Provincia de Panamá
- Centro de pago: Centro de Combate Irving Saladino
- Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimientos de Ancón y Don Bosco
Provincia de Panamá Oeste
- Centro de pago: Terrenos de la Feria de La Chorrera
- Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimientos de Capira.
Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/
Requisitos indispensables para el cobro del IFARHU
Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar:
Para el Último Pago 2025:
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Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025).
Para el Primer Pago 2026:
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Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.
Recibo de matrícula del año lectivo 2026.
Documentación general (para ambos pagos):
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Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.
Cédula juvenil vigente (original) del estudiante.
Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.
¿Qué pasa si el representante legal no puede asistir?
La persona que asista en su lugar de manera autorizada deberá presentar:
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Copia de cédula vigente y nítida (por ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.
Una nota de autorización escrita, firmada a mano y en original por el representante legal, detallando el nombre completo y número de cédula de la persona designada.
El IFARHU exhorta a los padres de familia y acudientes a revisar los cronogramas específicos de cada escuela en las plataformas oficiales antes de acudir a la Ciudad Deportiva para evitar contratiempos.