IFARHU: centros de pago para este lunes 25 de mayo en Panamá y Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará del lunes 25 de mayo la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

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Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este lunes 25 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de pago: Centro de Combate Irving Saladino

Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimientos de Ancón y Don Bosco

Provincia de Panamá Oeste

Centro de pago: Terrenos de la Feria de La Chorrera

Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimientos de Capira.

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

concursogeneraldebecas2026-ifarhu Pagos del IFARHU: centros de cobro para este lunes 25 de mayo. IFARHU

Requisitos indispensables para el cobro del IFARHU

Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar:

Para el Último Pago 2025:

Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025).

Para el Primer Pago 2026:

Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.

Recibo de matrícula del año lectivo 2026.

Documentación general (para ambos pagos):

Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.

Cédula juvenil vigente (original) del estudiante.

Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.

¿Qué pasa si el representante legal no puede asistir?

La persona que asista en su lugar de manera autorizada deberá presentar:

Copia de cédula vigente y nítida (por ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

Una nota de autorización escrita, firmada a mano y en original por el representante legal, detallando el nombre completo y número de cédula de la persona designada.

El IFARHU exhorta a los padres de familia y acudientes a revisar los cronogramas específicos de cada escuela en las plataformas oficiales antes de acudir a la Ciudad Deportiva para evitar contratiempos.