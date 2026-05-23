Pago de Concurso General de Becas: IFARHU revela requisitos para el cobro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará del 25 al 28 de mayo de 2026 la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste, para estudiantes de primaria, premedia y media.

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Los pagos de los siguientes programas se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

Requisitos indispensables para el cobro del IFARHU

Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar:

Para el Último Pago 2025:

Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025).

Para el Primer Pago 2026:

Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.

Recibo de matrícula del año lectivo 2026.

Documentación general (para ambos pagos):

Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.

Cédula juvenil vigente (original) del estudiante.

Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.

¿Qué pasa si el representante legal no puede asistir?

La persona que asista en su lugar de manera autorizada deberá presentar: