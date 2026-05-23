Nacionales -  23 de mayo de 2026 - 13:00

Pago de Concurso General de Becas: IFARHU revela requisitos para el cobro

El IFARHU iniciará este lunes con el pago de becas vigentes de los programas Concurso General de Becas , Puesto Distinguido y Asistencia de Discapacidad.

Pagos de becas del IFARHU.

Pagos de becas del IFARHU.

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará del 25 al 28 de mayo de 2026 la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste, para estudiantes de primaria, premedia y media.

Los pagos de los siguientes programas se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

Requisitos indispensables para el cobro del IFARHU

Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar:

Para el Último Pago 2025:

  • Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025).

Para el Primer Pago 2026:

  • Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.

  • Recibo de matrícula del año lectivo 2026.

Documentación general (para ambos pagos):

  • Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.

  • Cédula juvenil vigente (original) del estudiante.

Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.

¿Qué pasa si el representante legal no puede asistir?

La persona que asista en su lugar de manera autorizada deberá presentar:

  • Copia de cédula vigente y nítida (por ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

  • Una nota de autorización escrita, firmada a mano y en original por el representante legal, detallando el nombre completo y número de cédula de la persona designada.

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