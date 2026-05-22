IFARHU inicia pagos de becas: ¿cuáles son los programas que se pagarán?

Pagos de becas del IFARHU inicia esta semana. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que del 25 al 28 de mayo de 2026 se realizarán los pagos con cheque de los programas de Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia de Discapacidad y Asistencias Económicas. Esta convocatoria está dirigida únicamente a la región educativa de Panamá Centro.

De acuerdo con la entidad, el proceso contempla la entrega del último pago correspondiente a 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes.

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IFARHU: ¿Dónde y en qué horario se efectuará el pago? Lugar: Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Modalidad: La jornada masiva se desarrollará siguiendo el cronograma específico establecido para cada centro educativo. Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/ Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2057569822268121394&partner=&hide_thread=false El @IFARHU informó que del 25 al 28 de mayo de 2026 estará realizando la entrega del Último Pago 2025 y Primer Pago 2026 de Becas y Asistencias Vigentes, correspondientes al programa Seguro Educativo P4-2025 y P2-2026 de Panamá Centro.



La jornada se desarrollará en la Ciudad… pic.twitter.com/QAG1GeZeDF — Telemetro Reporta (@TReporta) May 21, 2026 Requisitos indispensables para el cobro del IFARHU Para garantizar un proceso fluido, la institución detalló la documentación obligatoria que deben presentar los acudientes según el pago a retirar: Para el Último Pago 2025: Recibo de entrega de boletín (hasta el segundo trimestre de 2025). Para el Primer Pago 2026: Recibo de entrega de documentos del boletín completo del año escolar 2025.

Recibo de matrícula del año lectivo 2026. Documentación general (para ambos pagos): Cédula de identidad vigente (original) del representante legal.

Cédula juvenil vigente (original) del estudiante. Solo se permitirá el ingreso al centro de atención a la persona encargada de realizar el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante. ¿Qué pasa si el representante legal no puede asistir? La persona que asista en su lugar de manera autorizada deberá presentar: Copia de cédula vigente y nítida (por ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

Una nota de autorización escrita, firmada a mano y en original por el representante legal, detallando el nombre completo y número de cédula de la persona designada.