Presidente José Raúl Mulino entrega última fase de Ciudad Esperanza en Vacamonte

El presidente de la República, José Raúl Mulino , entregó formalmente la última fase del proyecto habitacional Ciudad Esperanza, ubicado en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján. Esta etapa final consta de siete torres de apartamentos que beneficiarán de manera directa a unas 220 familias de bajos ingresos económicos.

Con la entrega de las fases ocho y nueve se completa la ocupación total de este complejo urbanístico. El ministro encargado de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Fernando Méndez, informó que, contabilizando a los grupos familiares completos, son más de 1,100 panameños procedentes de los distritos de Arraiján, Chame y La Chorrera los beneficiados con estas soluciones habitacionales de dos y tres recámaras.

Durante el acto protocolar, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, entre otras autoridades nacionales y locales. En su intervención, el jefe de Estado recordó que visitó esta comunidad desde el primer día de su campaña electoral y se comprometió a regresar para reactivar y entregar estas viviendas cuya construcción se encontraba paralizada.

Los nuevos apartamentos incluyen sala-comedor, cocina, lavandería y baño. Además, las unidades ubicadas en la planta baja cuentan con adecuaciones especiales para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y la accesibilidad.

Por su parte, el Miviot explicó que las familias beneficiadas cumplieron con los requisitos de la Dirección de Desarrollo Social, priorizando a personas damnificadas por contingencias o que residían en zonas de alta vulnerabilidad. Globalmente, el complejo habitacional Ciudad Esperanza consta de 64 torres que suman un total de 2,130 apartamentos, complementados con áreas recreativas y canchas deportivas de baloncesto y fútbol.