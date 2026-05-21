Panamá

Presidente Mulino reacciona a casos de asesinatos y califica labor de la Policía

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo sentirse complacido con el trabajo que realiza el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y comparó el índice de criminalidad durante su gestión como ministro en el período 2009-2014, y la cifras actuales. Añadió que muy pronto serán anunciadas más acciones para limpiar las calles de la delincuencia.