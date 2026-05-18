Presidente Mulino se reúne con bancada de CD para impulsar proyectos de ley

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con diputados de la bancada del partido Cambio Democrático (CD), con el objetivo de consensuar e impulsar importantes iniciativas de ley que son consideradas cruciales para el desarrollo del país.
En el encuentro participaron los diputados Carlos Afú, Manuel Cohen, Yesica Romero, Julio de la Guardia, Orlando Carrasquilla, Didiano Pinilla, Gertrudis Rodríguez y Eduardo Vásquez.
Por parte del Ejecutivo, acompañaron al mandatario el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, así como un equipo de asesores presidenciales.