Panamá Nacionales -  18 de mayo de 2026 - 14:43

Presidente Mulino se reúne con bancada de CD para impulsar proyectos de ley

Estos proyectos de ley expuestos por el presidente Mulino serán presentados formalmente tras la instalación del nuevo periodo legislativo.

Presidente José Raúl Mulino se reúne con bancada de Cambio Democrático. 

Presidente José Raúl Mulino se reúne con bancada de Cambio Democrático. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con diputados de la bancada del partido Cambio Democrático (CD), con el objetivo de consensuar e impulsar importantes iniciativas de ley que son consideradas cruciales para el desarrollo del país.

Estos proyectos serán presentados formalmente tras la instalación del nuevo periodo legislativo y la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, programada para el próximo 1 de julio de 2026.

En el encuentro participaron los diputados Carlos Afú, Manuel Cohen, Yesica Romero, Julio de la Guardia, Orlando Carrasquilla, Didiano Pinilla, Gertrudis Rodríguez y Eduardo Vásquez.

Por parte del Ejecutivo, acompañaron al mandatario el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, así como un equipo de asesores presidenciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056445040113627478&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino explica aumento de la planilla estatal y niega "botellas"

Mulino descarta negociar con pandillas ante ola de violencia en Panamá

Mulino reacciona a posible renuncia de Etelvina de Bonagas en la UNACHI

Recomendadas

Más Noticias