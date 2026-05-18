Presidente Mulino se reúne con bancada de CD para impulsar proyectos de ley

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo una reunión con diputados de la bancada del partido Cambio Democrático (CD), con el objetivo de consensuar e impulsar importantes iniciativas de ley que son consideradas cruciales para el desarrollo del país.

Estos proyectos serán presentados formalmente tras la instalación del nuevo periodo legislativo y la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, programada para el próximo 1 de julio de 2026.

En el encuentro participaron los diputados Carlos Afú, Manuel Cohen, Yesica Romero, Julio de la Guardia, Orlando Carrasquilla, Didiano Pinilla, Gertrudis Rodríguez y Eduardo Vásquez.

Por parte del Ejecutivo, acompañaron al mandatario el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, así como un equipo de asesores presidenciales.