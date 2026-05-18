Metro de Panamá informa avances tras ajustes por incremento de usuarios

El aumento en el costo del combustible ha generado un incremento considerable en la afluencia de usuarios del Metro de Panamá , especialmente durante las horas pico. De acuerdo con datos proporcionados por la entidad, la demanda diaria pasó de aproximadamente 385 mil pasajeros a más de 425 mil usuarios, lo que representa un aumento cercano al 10%.

Ante este escenario, el Metro de Panamá implementó un nuevo plan operativo para optimizar el flujo de pasajeros y disminuir la carga dentro de los trenes.

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Metro de Panamá implementa cambios operativos

Joseph Quezada, jefe de planificación operativa, explicó que anteriormente los trenes salían desde Villa Zaita con una carga cercana al 45%, pero gracias a los ajustes realizados, esta cifra logró reducirse hasta un 22% o 25%, distribuyendo mejor a los pasajeros en estaciones como Los Andes y San Isidro.

“Se ha logrado aprovechar mejor las estaciones intermedias para dividir la carga y hacer más eficiente la operación”, indicó.

Las estadísticas reflejan además que en horas pico de la mañana la cantidad de usuarios aumentó de 32 mil a 37 mil pasajeros, lo que representa un incremento de aproximadamente 20%. Mientras tanto, en la tarde el flujo pasó de 37 mil a 39 mil usuarios.

Las autoridades reconocieron que el crecimiento en la demanda representa un importante desafío operativo, especialmente tomando en cuenta que actualmente cuatro trenes se encuentran en mantenimiento.

No obstante, aseguraron que las medidas implementadas han permitido mantener la estabilidad del servicio y adelantaron que este plan operativo podría mantenerse hasta agosto o septiembre de este año.