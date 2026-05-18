Panamá Nacionales -  18 de mayo de 2026 - 13:09

Agroferias del IMA: lista completa de lugares con ventas este 19 de mayo

Las jornadas de las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país este martes.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del martes 19 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Coclé, Panamá, Colón, Bocas del Toro, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del IMA

Martes 19 de Mayo

Coclé

  • Cancha El Coco en Barrio Unido, distrito de Aguadulce.

Panamá

  • Estacionamiento de los predios de la Junta Comunal de Curundú, distrito de Panamá.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Las Lajas, en el distrito de Chame.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Tolé cabecera, en el distrito de Tolé.

Colón

  • Parque central de Guásimo, distrito de Donoso.

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.

Herrera

  • Cancha comunal de Portobelillo, distrito de Parita.

Veraguas

  • Casa comunal de El Pantano, distrito de Santa Fe.
  • Playa Arrimadero, en Rio Grande, distrito de Soná.

Darién

  • Finca de la Universidad de Panamá de San Vicente, Metetí, distrito de Pinogana.
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