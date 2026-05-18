ACODECO recauda más de B/.592 mil en multas entre enero y abril

La ACODECO recauda miles de dólares en multas entre enero y abril. ACODECO

Por Ana Canto La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que logró recaudar B/. 592,401.47 en multas aplicadas a agentes económicos del país entre enero y abril de 2026, tras registrarse diversas infracciones a las normas de protección al consumidor.

Durante este primer cuatrimestre se aplicaron 540 sanciones por un monto total de B/. 219,554.00. De estas, las faltas a la Ley 45 de 2007 lideraron la lista con 493 sanciones (B/. 160,954.00), lo que representa el 73.31% del total.

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Asimismo, se reportaron múltiples incumplimientos a la Ley 6 de 1987 (beneficios para jubilados y pensionados), cuyos fondos recaudados son destinados al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (Fejupen). Desglose del resto de las sanciones (Ene - Abr 2026): Ley 24 (Historial de crédito): 15 sanciones | B/. 29,000.00

Ley 6 (Jubilados y tercera edad): 15 sanciones | B/. 22,400.00

Control de precios y margen de comercialización: 8 sanciones | B/. 4,700.00

Ley 1 (Bolsas reutilizables): 5 sanciones | B/. 1,500.00

Ley 134 (Personas con discapacidad): 2 sanciones | B/. 600.00

Ley 81 (Tarjetas de crédito): 1 sanción | B/. 250.00

Decreto Ejecutivo 17 (Medicamentos): 1 sanción | B/. 150.00