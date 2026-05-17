Martín Torrijos lanza el movimiento UNE y critica a la clase política panameña

El expresidente de Panamá, Martín Torrijos , anunció este domingo 17 de mayo el lanzamiento de su nueva organización política denominada Unidos para una Nueva Era (UNE), con miras a las elecciones generales de 2029.

Durante el acto, realizado en el Centro de Convenciones Megapolis, Torrijos lanzó fuertes críticas al sistema político panameño y aseguró que el país “perdió el rumbo”.

“Panamá perdió el rumbo, pasamos de la política a la politiquería, la política dejó de servir y resolver, se alejó de las necesidades de los panameños”, expresó el exmandatario ante simpatizantes y dirigentes presentes en el evento. “Panamá perdió el rumbo, pasamos de la política a la politiquería, la política dejó de servir y resolver, se alejó de las necesidades de los panameños”, expresó el exmandatario ante simpatizantes y dirigentes presentes en el evento.

Martín Torrijos critica corrupción e impunidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056074108241162701?s=20&partner=&hide_thread=false El expresidente de Panamá, @MartinTorrijos, anunció este domingo 17 de mayo su nueva organización política Unidos para una Nueva Era (UNE), de cara a las elecciones generales de 2029.



“Hoy estamos dando un paso positivo para el país, Panamá necesita una alternativa, si no nos… pic.twitter.com/j9wxDow1SB — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

En su discurso, el exgobernante cuestionó el manejo de las instituciones públicas y señaló presuntos abusos dentro de la clase política.

“Cómo improvisan, cómo abusan del poder, cómo convierten las instituciones en un botín, cómo se reparten coimas, privilegios, planillas y contratos, cómo se hacen leyes en beneficio propio, cómo las denuncias nunca quedan en nada, quedan en la impunidad”, manifestó. “Cómo improvisan, cómo abusan del poder, cómo convierten las instituciones en un botín, cómo se reparten coimas, privilegios, planillas y contratos, cómo se hacen leyes en beneficio propio, cómo las denuncias nunca quedan en nada, quedan en la impunidad”, manifestó.

Torrijos sostuvo que Panamá necesita una alternativa política distinta a los partidos tradicionales y aseguró que la nueva organización buscará enfocarse en ética, visión y propuestas para el país.

“No venimos a parecernos a nadie”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056069833071198646?s=20&partner=&hide_thread=false “Panamá perdió el rumbo, pasamos de la política a la politiquería, la política dejó de servir y resolver, se alejó de las necesidades de los panameños, el país los ha visto actuar, cómo improvisan, cómo abusan del poder, cómo convierten las instituciones en un botín, cómo se… pic.twitter.com/dYsLRq6yL5 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

Durante el lanzamiento de UNE, el expresidente afirmó que la nueva agrupación política pretende diferenciarse del modelo tradicional de partidos.

“Hoy estamos dando un paso positivo para el país. Panamá necesita una alternativa. Si no nos involucramos, los problemas no van a desaparecer”, indicó. “Hoy estamos dando un paso positivo para el país. Panamá necesita una alternativa. Si no nos involucramos, los problemas no van a desaparecer”, indicó.

Además, agregó: “Una nueva organización política es necesaria, eso sí, con ética, con visión, con un programa para el país. Nuestra responsabilidad es que sea distinta, no un partido tradicional más; no venimos a parecernos a nadie y que eso quede bien claro”.

La nueva organización política comenzará ahora su proceso de consolidación y estructura con miras al escenario electoral de 2029.