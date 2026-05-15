Martín Torrijos lanzará nuevo proyecto político este 17 de mayo

El expresidente de la República, Martín Torrijos, anunció que este domingo 17 de mayo realizará el lanzamiento oficial de su nuevo proyecto nacional. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Megápolis.
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Te invito al Lanzamiento Oficial de este nuevo proyecto Nacional al servicio de Panamá.— Martin Torrijos (@MartinTorrijos) May 14, 2026
Centro de Convenciones Megapolis 10:00 a.m. Domingo 17 de mayo
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