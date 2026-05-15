Martín Torrijos lanzará nuevo proyecto político este 17 de mayo

El expresidente de la República, Martín Torrijos, anunció que este domingo 17 de mayo realizará el lanzamiento oficial de su nuevo proyecto nacional. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Megápolis.

Hacia una nueva organización política Según el anuncio oficial, esta iniciativa tiene como objetivo fundamental la construcción de una nueva organización política orientada al servicio del país. Con este lanzamiento, se espera definir la hoja de ruta y los pilares que sustentarán este movimiento de cara al panorama electoral actual.