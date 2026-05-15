Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 08:21

Concurso General de Becas 2026: IFARHU continúa recepción de documentos del 18 al 22 de mayo

El IFARHU continuará con la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 dirigida a estudiantes de educación primaria, secundaria y universitarios.

Concurso General de Becas 2026 - recepción de documentos del IFARHU. 

Concurso General de Becas 2026 - recepción de documentos del IFARHU. 

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 18 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, y Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 22 de mayo.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 18 al 22 de mayo

Provincia de Panamá

  • Pueblo Nuevo
  • Don Bosco
  • Betania
  • Calidonia
  • Curundú
  • El Chorrillo
  • San Felipe
  • San Miguel
  • Santa Ana
  • Saboga
  • Taboga
  • Otoque Oriente

Provincia de Veraguas

  • Las Palmas
  • Mariato
  • Santiago
  • Calobre
  • Montijo

Provincia de Bocas del Toro

  • Almirante
  • Chiriquí Grande
  • Isla Colón
  • Changuinola

Provincia de Chiriquí

  • Barú
  • Bugaba
  • David

Comarca Ngäbe Buglé

  • Kankintú

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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