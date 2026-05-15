Concurso General de Becas 2026: IFARHU continúa recepción de documentos del 18 al 22 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 18 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, y Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 22 de mayo.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 18 al 22 de mayo

Provincia de Panamá

Pueblo Nuevo

Don Bosco

Betania

Calidonia

Curundú

El Chorrillo

San Felipe

San Miguel

Santa Ana

Saboga

Taboga

Otoque Oriente

Provincia de Veraguas

Las Palmas

Mariato

Santiago

Calobre

Montijo

Provincia de Bocas del Toro

Almirante

Chiriquí Grande

Isla Colón

Changuinola

Provincia de Chiriquí

Barú

Bugaba

David

Comarca Ngäbe Buglé

Kankintú

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.