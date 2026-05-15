Concurso General de Becas 2026: IFARHU continúa recepción de documentos del 18 al 22 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 18 de mayo continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, y Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 22 de mayo.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 18 al 22 de mayo
Provincia de Panamá
- Pueblo Nuevo
- Don Bosco
- Betania
- Calidonia
- Curundú
- El Chorrillo
- San Felipe
- San Miguel
- Santa Ana
- Saboga
- Taboga
- Otoque Oriente
Provincia de Veraguas
- Las Palmas
- Mariato
- Santiago
- Calobre
- Montijo
Provincia de Bocas del Toro
- Almirante
- Chiriquí Grande
- Isla Colón
- Changuinola
Provincia de Chiriquí
- Barú
- Bugaba
- David
Comarca Ngäbe Buglé
- Kankintú
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.