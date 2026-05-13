Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 16:21

Continúa recepción de documentos del Concurso General de Becas en Panamá Centro

Las jornadas de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continúan activas en diversas provincias y comarcas.

Continúa la recepción de documentos del Concurso General de Becas del IFARHU.

Continúa la recepción de documentos del Concurso General de Becas del IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, durante la presente semana, un total de 15,466 estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 serán atendidos en la región de Panamá Centro.

Este grupo forma parte de la jornada nacional de recepción de documentos, la cual busca formalizar el beneficio para miles de alumnos a nivel nacional. La institución enfatizó la importancia de que los acudientes y estudiantes verifiquen previamente su centro de atención asignado y acudan con la documentación completa para evitar retrasos en el trámite.

Avance de la jornada nacional

  • Estudiantes atendidos: En las primeras cuatro semanas, el IFARHU ha procesado la documentación de más de 107,200 estudiantes en todo el país.

  • Estatus: Estos alumnos ya han completado satisfactoriamente el proceso de entrega para optar por sus respectivas becas o asistencias económicas.

Recordatorio para otras regiones:

Las jornadas de recepción continúan activas en diversas provincias y comarcas. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución, donde se publican diariamente los listados actualizados, fechas específicas y centros de acopio de documentos por región.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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