Continúa recepción de documentos del Concurso General de Becas en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, durante la presente semana, un total de 15,466 estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 serán atendidos en la región de Panamá Centro.
Avance de la jornada nacional
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Estudiantes atendidos: En las primeras cuatro semanas, el IFARHU ha procesado la documentación de más de 107,200 estudiantes en todo el país.
Estatus: Estos alumnos ya han completado satisfactoriamente el proceso de entrega para optar por sus respectivas becas o asistencias económicas.
Recordatorio para otras regiones:
Las jornadas de recepción continúan activas en diversas provincias y comarcas. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución, donde se publican diariamente los listados actualizados, fechas específicas y centros de acopio de documentos por región.
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.