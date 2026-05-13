Naturgy (EDEMET–EDECHI) y organizaciones sindicales refrendan la VII Convención Colectiva de Trabajo

En presencia de autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Naturgy, a través de las empresas EDEMET–EDECHI y las organizaciones sindicales SITIEDEMET y SITEDECHI refrendaron la VII Convención Colectiva de Trabajo, formalizando así la culminación del proceso de negociación colectiva y la entrada en vigor del nuevo instrumento laboral.

En el acto participaron la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño; el viceministro de Trabajo encargado, Luis Tuñón; el Country Manager de Naturgy Panamá, Sebastián Pérez; el director de Personas y Recursos, Raymundo Álvarez; la directora de Comunicación, Aymara Crespo; así como los secretarios generales de SITIEDEMET y SITEDECHI, Ángel Ayola, y Mary Carmen Guerra respectivamente.

La VII Convención Colectiva de Trabajo está integrada por 51 cláusulas que combinan la continuidad de beneficios previamente pactados con nuevas disposiciones orientadas a responder a la evolución de la realidad laboral y organizacional. El acuerdo beneficia aproximadamente al 47 % del total de los trabajadores de la empresa, consolidando un marco que regula de manera clara y equilibrada las condiciones laborales.

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El nuevo convenio reafirma el compromiso de EDEMET–EDECHI de mantener uno de los convenios colectivos más sólidos y competitivos del sector eléctrico panameño, como resultado de un proceso de diálogo responsable y constructivo con las organizaciones sindicales. Sus disposiciones están enfocadas en promover el bienestar integral de los colaboradores, fortalecer la estabilidad laboral y favorecer el desarrollo profesional, la seguridad y la calidad de vida, dentro de un marco de respeto mutuo, transparencia y corresponsabilidad.

Durante la negociación se mantuvo un diálogo orientado a la construcción de acuerdos que permitieran fortalecer y ampliar diversos beneficios para los colaboradores. En este sentido, el convenio incorpora disposiciones alineadas con el contexto actual del sistema de pensiones en Panamá, mediante un beneficio destinado a impulsar la constitución de un ahorro complementario a la pensión obligatoria administrada por la Caja de Seguro Social, como parte de las iniciativas orientadas a la seguridad financiera de los trabajadores a largo plazo.

Asimismo, el convenio colectivo, negociado por la vía del trato directo, refleja la madurez institucional de las partes y su interés en preservar un clima laboral estable y constructivo. El instrumento incluye cláusulas vinculadas al desarrollo humano y social, principios de conducta ética, políticas anticorrupción y programas destinados a fortalecer la formación, el talento y la carrera profesional de los colaboradores, promoviendo la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Entre los beneficios contemplados, el convenio mantiene y fortalece prestaciones relacionadas con aspectos salariales, incentivos económicos, protección social, seguros, apoyo familiar, beneficios para jubilados y programas de asistencia, además de iniciativas enfocadas en la promoción de la salud, el bienestar integral y la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas.

El proceso de negociación de la VII Convención Colectiva de Trabajo se desarrolló durante 15 semanas y culminó con la formalización de un acuerdo con vigencia de cuatro años.

Con el refrendo de este instrumento colectivo, Naturgy, a través de EDEMET–EDECHI, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de relaciones laborales responsables y sostenibles, basadas en el diálogo, la colaboración y el cumplimiento.