Supermercados Xtra supera las 3,500 atenciones médicas gratuitas en 2026.

En línea con su compromiso sostenido con clientes y comunidades, Supermercados Xtra ha realizado 10 ferias de salud a nivel nacional en los primeros cuatro meses de 2026, brindando más de 3,500 atenciones médicas gratuitas. Estas jornadas continuarán durante el mes de mayo en localidades como Aguadulce (Coclé), Los Pueblos (Panamá) y Cativá (Colón).

Las ferias de salud, bienestar y prevención incluyen servicios como pruebas de VIH, toma de presión arterial, medición de glucosa, jornadas de vacunación y consultas de medicina general. Estas iniciativas han alcanzado comunidades en distintas regiones del país, incluyendo Changuinola (Bocas del Toro), Tortí (Chepo) y diversas zonas de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Ferias 4 Estas jornadas se han desarrollado en colaboración con la Caja de Seguro Social (CSS). Cortesía

Como parte de las actividades, también se han desarrollado charlas de sensibilización sobre salud mental, servicios de oftalmología y orientación nutricional. Adicionalmente, se ofrecieron servicios complementarios como jornadas de belleza y atención para mascotas, con cerca de 300 atenciones que incluyeron vacunación y desparasitación.

“A través de nuestras ferias de salud y bienestar a nivel nacional, en Supermercados Xtra reafirmamos nuestro compromiso con la familia panameña. Esta alianza estratégica entre el sector público y privado nos permite acercar servicios médicos esenciales a comunidades que más lo necesitan, contribuyendo directamente a su bienestar”, destacó Indira D’Oyen, directora de Asuntos Corporativos de Supermercados Xtra.

Estas jornadas se han desarrollado en colaboración con la Caja de Seguro Social (CSS), Probidsida, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Fundación San Francisco de Asís (Fundasis), además del apoyo de voluntarios de Supermercados Xtra.

Ferias 3 En 2025, Supermercados Xtra cerró un año récord al realizar 38 ferias de salud. Cortesía

En 2025, Supermercados Xtra cerró un año récord al realizar 38 ferias, en las que se brindaron más de 18,000 atenciones médicas y asesorías gratuitas, reafirmando su compromiso de impulsar iniciativas que generen un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades.

Como parte de su enfoque integral, la empresa también ha destinado espacios para emprendedores locales, promoviendo el crecimiento de pequeños negocios y contribuyendo a dinamizar la economía comunitaria.

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