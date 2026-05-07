Ernesto Cedeño denuncia a funcionarios de alcaldías de Panamá y Arraiján por desalojos de buhoneros

El diputado Ernesto Cedeño presentó dos denuncias administrativas ante la Procuraduría de la Administración por presuntas irregularidades durante desalojos de buhoneros en las alcaldías de Panamá y Arraiján.

Las acciones están dirigidas contra funcionarios vinculados a las administraciones encabezadas por Mayer Mizrachi y Estefany Dayán Peñalba.

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Buhoneros denuncian daños y falta de notificación

Según explicó Cedeño en un video divulgado en redes sociales, varios comerciantes informales denunciaron haber sido desalojados sin el debido procedimiento legal.

El diputado indicó que entre las quejas presentadas figuran:

Presunta destrucción de propiedad privada.

Falta de notificaciones previas.

Supuestos actos arbitrarios durante operativos municipales.

“Aquí existe un Estado de derecho”, dice Ernesto Cedeño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ernestocedeno/status/2052449160830321133?s=20&partner=&hide_thread=false En un estado de derecho, se deben hacer las cosas bien. A los seres humanos, se les debe dispensar un trato humanitario. Apoyo al sector de la buhonería, que tratan de subsistir en esta selva de cemento panameña. pic.twitter.com/UEwCzZLtIG — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) May 7, 2026

“El país no vive en un lejano Oeste, aquí existe un Estado de derecho”, manifestó el parlamentario. “El país no vive en un lejano Oeste, aquí existe un Estado de derecho”, manifestó el parlamentario.

Cedeño sostuvo que cualquier proceso de desalojo debe respetar el debido proceso y garantizar el derecho a defensa de las personas afectadas.

Piden investigar posibles faltas éticas

El diputado también afirmó que existen videos y testimonios sobre actuaciones que calificó como “agresivas e intempestivas” por parte de algunos funcionarios. Por ello, solicitó a la Procuraduría investigar posibles violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Además, pidió que, de encontrarse elementos suficientes, el caso sea remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.