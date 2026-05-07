Agroferias del IMA: lugares y horarios para el viernes 8 y sábado 9 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este viernes 8 y sábado 9 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.
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Agorferias del IMA para el viernes 8 de mayo
Chiriquí
- Plaza de Las Cruces, en La Estrella, distrito de Bugaba
Coclé
- Casa Comunal de Bajo Grande, en Las Lomas, distrito de La Pintada
Panamá Oeste
- Casa Comunal de La Florida, en La Trinidad, distrito de Capira
Veraguas
- Primer ciclo de El Espinal, en El Potrero, distrito de Calobre
- Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa
Panamá
- Gimnasio de Agua Buena, corregimiento de Chilibre, en el distrito de Panamá
Panamá Este
- Majé Cordillera, distrito de Chepo
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Barranquilla, distrito de Kankintú
- Comunidad de Kikari, en el distrito de Muna
Agroferias del IMA - sábado 9 de mayo
Coclé
- Casa comuna l de San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, en el distrito de Penonomé