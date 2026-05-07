Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 12:02

Buses nevera paralizan servicio en Panamá Oeste y exigen aumento al subsidio del combustible

Transportistas de buses nevera de Panamá Oeste suspendieron el servicio hasta el mediodía para exigir subsidio y paso por el Puente de las Américas.

Buses nevera paralizan servicio en Panamá Oeste 

Buses nevera paralizan servicio en Panamá Oeste 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Transportistas de buses nevera de Panamá Oeste suspendieron temporalmente el servicio este miércoles hasta las 12:30 del mediodía como medida de presión para exigir respuestas del Gobierno Nacional.

Los conductores solicitan un aumento en el subsidio de combustible y que se les permita nuevamente transitar por el Puente de las Américas.

Contenido relacionado: Presidente Mulino viajará a Costa Rica para asistir a toma de posesión de Laura Fernández

Transportistas de Panamá Oeste: reclaman aumento del subsidio

Los transportistas aseguran que el incremento en los costos operativos afecta la rentabilidad del servicio, especialmente por el gasto en combustible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052425905440481443?s=20&partner=&hide_thread=false

Por ello, piden al Gobierno revisar el subsidio actual para compensar el impacto económico que enfrenta el sector.

Piden volver a circular por el Puente de las Américas

Otra de las exigencias de los conductores es que se les permita volver a utilizar el Puente de las Américas como ruta de circulación.

Según indican, las restricciones actuales afectan tiempos de traslado y costos operativos para los buses nevera que conectan Panamá Oeste con la capital.

Servicio suspendido hasta el mediodía

La paralización temporal afecta a usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte para movilizarse entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Los transportistas señalaron que la suspensión del servicio se mantendría hasta las 12:30 p.m., mientras esperan acercamientos con las autoridades.

En esta nota:
Seguir leyendo

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continuará en Panamá Oeste

¿Cuánto cuesta ir a Panamá Oeste? Tarifas de buses y rutas explicadas

MEDUCA refuerza investigación por títulos falsos vinculados a docentes y administrativos

Recomendadas

Más Noticias