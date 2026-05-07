Buses nevera paralizan servicio en Panamá Oeste y exigen aumento al subsidio del combustible

Transportistas de buses nevera de Panamá Oeste suspendieron temporalmente el servicio este miércoles hasta las 12:30 del mediodía como medida de presión para exigir respuestas del Gobierno Nacional.

Los conductores solicitan un aumento en el subsidio de combustible y que se les permita nuevamente transitar por el Puente de las Américas.

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Transportistas de Panamá Oeste: reclaman aumento del subsidio

Los transportistas aseguran que el incremento en los costos operativos afecta la rentabilidad del servicio, especialmente por el gasto en combustible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052425905440481443?s=20&partner=&hide_thread=false Transportistas de buses nevera de Panamá Oeste suspenden el servicio hasta las 12:30 del mediodía. Exigen al Gobierno Nacional aumentar el subsidio de combustible y se les permita nuevamente transitar por el Puente de las Américas. pic.twitter.com/gUcMiXnNGe — Telemetro Reporta (@TReporta) May 7, 2026

Por ello, piden al Gobierno revisar el subsidio actual para compensar el impacto económico que enfrenta el sector.

Piden volver a circular por el Puente de las Américas

Otra de las exigencias de los conductores es que se les permita volver a utilizar el Puente de las Américas como ruta de circulación.

Según indican, las restricciones actuales afectan tiempos de traslado y costos operativos para los buses nevera que conectan Panamá Oeste con la capital.

Servicio suspendido hasta el mediodía

La paralización temporal afecta a usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte para movilizarse entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Los transportistas señalaron que la suspensión del servicio se mantendría hasta las 12:30 p.m., mientras esperan acercamientos con las autoridades.