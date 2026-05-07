Buses nevera paralizan servicio en Panamá Oeste y exigen aumento al subsidio del combustible

Transportistas de buses nevera de Panamá Oeste suspendieron temporalmente el servicio este miércoles hasta las 12:30 del mediodía como medida de presión para exigir respuestas del Gobierno Nacional.
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Transportistas de Panamá Oeste: reclaman aumento del subsidio
Los transportistas aseguran que el incremento en los costos operativos afecta la rentabilidad del servicio, especialmente por el gasto en combustible.
Por ello, piden al Gobierno revisar el subsidio actual para compensar el impacto económico que enfrenta el sector.
Piden volver a circular por el Puente de las Américas
Otra de las exigencias de los conductores es que se les permita volver a utilizar el Puente de las Américas como ruta de circulación.
Según indican, las restricciones actuales afectan tiempos de traslado y costos operativos para los buses nevera que conectan Panamá Oeste con la capital.
Servicio suspendido hasta el mediodía
La paralización temporal afecta a usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte para movilizarse entre Panamá Oeste y la ciudad capital.
Los transportistas señalaron que la suspensión del servicio se mantendría hasta las 12:30 p.m., mientras esperan acercamientos con las autoridades.