¿Cuánto cuesta ir a Panamá Oeste? Tarifas de buses y rutas explicadas

Viajar hacia Panamá Oeste puede tener diferentes costos dependiendo del tipo de bus que opere en la ruta y el destino específico al cual se dirija. Actualmente, existen dos principales modalidades de transporte utilizadas por los usuarios de la Terminal de trasporte de Albrook.
Tarifas según tipo de bus:
Buses tipo nevera:
- Tarifa fija de 1 balboa hasta Arraiján y Burunga
Buses económicos (diablos rojos):
- 0.45 centavos hasta Arraiján
- 0.50 centavos en rutas que continúan más allá
Tipos de rutas disponibles:
Flota mixta:
- Zonas como La Chorrera y Capira cuentan con buses tipo nevera y buses económicos
Un solo tipo de bus:
- Burunga: principalmente buses tipo nevera
- Arraiján: predominan los buses económicos
Estas variaciones hacen que el costo del pasaje dependa directamente del transporte disponible en cada ruta, por lo que se recomienda a los usuarios verificar el tipo de servicio antes de abordar.