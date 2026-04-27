Panamá Oeste Nacionales -  27 de abril de 2026 - 11:17

¿Cuánto cuesta ir a Panamá Oeste? Tarifas de buses y rutas explicadas

El costo del transporte hacia Panamá Oeste varía según el tipo de bus y la ruta, con tarifas accesibles que dependen del servicio utilizado.

Tarifas de buses a Panamá Oeste: cuánto pagar según la ruta.

Tarifas de buses a Panamá Oeste: cuánto pagar según la ruta.

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María Hernández
Por María Hernández

Viajar hacia Panamá Oeste puede tener diferentes costos dependiendo del tipo de bus que opere en la ruta y el destino específico al cual se dirija. Actualmente, existen dos principales modalidades de transporte utilizadas por los usuarios de la Terminal de trasporte de Albrook.

Tarifas según tipo de bus:

Buses tipo nevera:

  • Tarifa fija de 1 balboa hasta Arraiján y Burunga

Buses económicos (diablos rojos):

  • 0.45 centavos hasta Arraiján
  • 0.50 centavos en rutas que continúan más allá

Tipos de rutas disponibles:

Flota mixta:

  • Zonas como La Chorrera y Capira cuentan con buses tipo nevera y buses económicos

Un solo tipo de bus:

  • Burunga: principalmente buses tipo nevera
  • Arraiján: predominan los buses económicos

Estas variaciones hacen que el costo del pasaje dependa directamente del transporte disponible en cada ruta, por lo que se recomienda a los usuarios verificar el tipo de servicio antes de abordar.

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