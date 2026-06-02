Nuevos jueces comunitarios de paz toman posesión en Panamá y Panamá Oeste

En un acto oficial celebrado este lunes en el Palacio de Gobierno, ubicado en el Casco Antiguo, tomaron posesión de sus cargos los nuevos jueces comunitarios de paz correspondientes a las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que este nombramiento forma parte de un proceso de reestructuración que se ejecuta a nivel nacional, luego de que los profesionales seleccionados superaran un concurso público, exámenes de oposición, entrevistas y obtuvieran los mayores puntajes de calificación.

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La ministra detalló la rigurosidad con la que se manejó la convocatoria nacional:

Convocatoria masiva: Participaron un total de 467 aspirantes en todo el país.

Filtros estrictos: No todos los postulantes lograron cumplir con las altas exigencias del perfil requerido.

Meta institucional: Mingob continuará con la búsqueda de profesionales idóneos, honestos y leales para cubrir las plazas restantes y restablecer la convivencia pacífica en los barrios.

Montalvo advirtió a los nuevos funcionarios que el desafío será grande y que encontrarán resistencia al cambio. “Pero queda en manos de cada uno de ustedes lograr los objetivos en beneficio de las comunidades que lo necesitan”, puntualizó.

Por su parte, Eduardo Mitre, secretario general del Mingob, destacó que este acto constituye un hito clave en la implementación de la Ley 467 de 2025, formalizando el rol de los jueces tras su debida acreditación académica.