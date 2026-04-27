Estacionamientos en Cinta Costera 3: primeras 2 horas gratis y luego pago con app

La Alcaldía de Panamá anunció que los estacionamientos en la Cinta Costera 3 tendrán dos horas gratis, y a partir de la tercera hora se aplicará un cobro mediante la aplicación Parkea PTY.
¿Cómo funcionará el cobro?
El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, explicó que la iniciativa busca incentivar la visita al área del Casco Peatonal sin afectar el bolsillo de los usuarios en estancias cortas.
- Primeras 2 horas: gratis
- A partir de la tercera hora: $1.20 la tercera hora en adelante
Pago será digital con Parkea PTY
El sistema funcionará completamente desde el celular a través de la aplicación Parkea PTY, eliminando el uso de máquinas físicas o barreras.
El proceso es sencillo:
- Escanear un código QR en el estacionamiento
- Registrar el vehículo (solo la primera vez)
- Elegir el tiempo de uso
- Pagar con tarjeta o Yappy
Seguridad en los estacionamientos y mantenimiento incluidos
Según el alcalde, los ingresos generados serán destinados al Municipio para:
- Contratar personal exclusivo para el área
- Mantener vigilancia con policías municipales
- Mejorar la infraestructura del estacionamiento
Mizrachi adelantó que se evalúa integrar la tarjeta del Metro de Panamá como método de pago, con el objetivo de incluir a personas sin acceso a tarjetas bancarias.
Nuevo modelo sin barreras
El sistema implementado elimina el modelo tradicional de estacionamientos con garitas y boletos físicos. “Aquí entra, úsalo y desde tu celular tienes la máquina”, destacó el alcalde.