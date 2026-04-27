Estacionamientos en Cinta Costera 3: primeras 2 horas gratis y luego pago con app

La Alcaldía de Panamá anunció que los estacionamientos en la Cinta Costera 3 tendrán dos horas gratis, y a partir de la tercera hora se aplicará un cobro mediante la aplicación Parkea PTY.

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Embed - Alcaldia de Panama on Instagram: "Conoce los precios de PARKEA, nuestro nuevo sistema de estacionamiento digital en Puerta Sur, frente al estadio Maracaná. Para usarlo, solo descarga la app Parkea, registra tu vehículo y gestiona tu estacionamiento sin efectivo, de forma rápida y segura. Tienes 2 horas gratis Luego, la tarifa es de B/.1.20 por hora Está disponible todos los días, con vigilancia 24/7 y pagos digitales vía Yappy o tarjeta. Más orden, mejor acceso y una ciudad pensada para ti. " View this post on Instagram

¿Cómo funcionará el cobro?

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, explicó que la iniciativa busca incentivar la visita al área del Casco Peatonal sin afectar el bolsillo de los usuarios en estancias cortas.

Primeras 2 horas: gratis

A partir de la tercera hora: $1.20 la tercera hora en adelante

Pago será digital con Parkea PTY

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048741747224678452?s=20&partner=&hide_thread=false “Es tan simple como escanear un QR, registras tu auto y es solamente la primera vez, escoges cuántas horas te vas a quedar y tu pagas ya sea con tarjeta o Yappy, super simple. Pero yo estoy pensando más allá, la tarjeta del Metro. La tarjeta del Metro es la digitalización del… pic.twitter.com/wCJjthXKq1 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026

El sistema funcionará completamente desde el celular a través de la aplicación Parkea PTY, eliminando el uso de máquinas físicas o barreras.

El proceso es sencillo:

Escanear un código QR en el estacionamiento

Registrar el vehículo (solo la primera vez)

Elegir el tiempo de uso

Pagar con tarjeta o Yappy

Seguridad en los estacionamientos y mantenimiento incluidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048744171070980119?s=20&partner=&hide_thread=false “Todas las ganancias vienen para el Municipio de Panamá y con ese cobro nosotros contratamos personal exclusivo para ese estacionamiento, ocho policías municipales permanentes, mantenimiento, mejoramiento … se trata de la autogestión y demostrar que la ciudad puede proveer… pic.twitter.com/spbC31r56o — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026

Según el alcalde, los ingresos generados serán destinados al Municipio para:

Contratar personal exclusivo para el área

Mantener vigilancia con policías municipales

Mejorar la infraestructura del estacionamiento

Mizrachi adelantó que se evalúa integrar la tarjeta del Metro de Panamá como método de pago, con el objetivo de incluir a personas sin acceso a tarjetas bancarias.

Nuevo modelo sin barreras

El sistema implementado elimina el modelo tradicional de estacionamientos con garitas y boletos físicos. “Aquí entra, úsalo y desde tu celular tienes la máquina”, destacó el alcalde.