Mundial 2026: Shakira desata la euforia en el Azteca durante la inauguración

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó oficialmente este jueves con una espectacular ceremonia inaugural en el histórico Estadio Azteca, escenario que alberga por tercera ocasión un partido inaugural de la máxima cita del fútbol mundial.

Miles de aficionados presenciaron un espectáculo musical que tuvo como protagonistas a la cantante colombiana Shakira y al tenor italiano Andrea Bocelli, quienes encabezaron el concierto previo al encuentro entre México y Sudáfrica.

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Shakira protagoniza uno de los momentos más esperados

Uno de los instantes más emocionantes de la ceremonia llegó con la aparición de Shakira, cuya presentación fue recibida con una ovación por parte de los asistentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2065131881364881855?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DAI DAI!



Aparece Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en México.#FutbolRPC #Mundial2026 pic.twitter.com/sBMfpnIdWu — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 11, 2026

La artista colombiana interpretó algunos de sus éxitos más conocidos en medio de un despliegue de luces, efectos visuales y coreografías que marcaron el inicio de la fiesta futbolística más importante del planeta.

Mundial 2026: Andrea Bocelli aporta emoción a la ceremonia

El tenor Andrea Bocelli también formó parte del espectáculo inaugural, aportando un momento de solemnidad y emoción antes del comienzo del torneo. Su actuación se desarrolló ante un estadio repleto de aficionados que siguieron atentamente cada momento de la ceremonia.

La ceremonia se realizó sobre una gigantesca lona instalada sobre el terreno de juego del Estadio Azteca, permitiendo la ejecución de un espectáculo de gran formato. Con este evento, el recinto mexicano vuelve a hacer historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2065129915603689796?s=20&partner=&hide_thread=false El Mundial 2026 comenzó oficialmente este jueves con una ceremonia inaugural que encabezan estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.



El espectáculo se desarrollaba sobre una lona que cubre todo el terreno… pic.twitter.com/sYg8kqH0BK — Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026

Arranca la fiesta del fútbol mundial

Tras el espectáculo musical, todas las miradas se centraron en el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, que marcó el comienzo oficial del Mundial 2026.

La ceremonia dio inicio a un torneo que durante las próximas semanas reunirá a millones de aficionados alrededor del mundo y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.