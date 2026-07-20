Medcom resalta la cobertura especial del Mundial 2026 y agradece a la audiencia y a sus anunciantes

El gerente general de Medcom , Jorge Tzortzatos , resaltó la cobertura realizada por la corporación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 , en la que Panamá participó por segunda ocasión con su selección mayor.

El ejecutivo destacó el trabajo realizado por periodistas, narradores, comentaristas, productores, equipos técnicos e influenciadores que dieron seguimiento al torneo desde Estados Unidos, Canadá y México , sedes de la competición.

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Más de 40 profesionales participaron en la cobertura

Tzortzatos explicó que Medcom desplegó un amplio equipo humano para llevar a la audiencia todos los detalles del Mundial desde las tres sedes del campeonato.

"Estuvimos en los tres países. Estuvimos en Toronto, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en México con coberturas totales. Tuvimos más de 40 personas, entre influenciadores, comentaristas y narradores, viajando por todos estos países dándole seguimiento al Mundial. Vengo a agradecer porque primero debo agradecer a la audiencia por habernos preferido", expresó. "Estuvimos en los tres países. Estuvimos en Toronto, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en México con coberturas totales. Tuvimos más de 40 personas, entre influenciadores, comentaristas y narradores, viajando por todos estos países dándole seguimiento al Mundial. Vengo a agradecer porque primero debo agradecer a la audiencia por habernos preferido", expresó.

Destaca el liderazgo de RPC en las transmisiones deportivas

El gerente general también aseguró que RPC Televisión mantiene su liderazgo en la cobertura deportiva en Panamá y atribuyó ese resultado al compromiso permanente de innovar y ofrecer una mejor experiencia a la audiencia.

Jorge Tzortzatos, gerente general de Medcom, agradeció a toda la audiencia que eligió la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de @deportes_rpc y @Telemetro a través de todas sus plataformas, a los clientes y a todo el equipo que hizo posible la transmisión del evento… pic.twitter.com/2loLkQonHu — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

Asimismo, reconoció el trabajo de la dupla conformada por David Samudio y Miguel Ángel Remón, quienes encabezaron la narración del torneo.

"Seguimos siendo el canal número uno para ver deportes, RPC Televisión. Ese liderazgo, sin duda, es el compromiso que asumimos todos los años de subir la barra y mejorar. Este es el cuarto Mundial que tenemos a la dupla de David Samudio y Miguel Ángel Remón, una dupla ganadora que conecta con todas las audiencias", señaló. "Seguimos siendo el canal número uno para ver deportes, RPC Televisión. Ese liderazgo, sin duda, es el compromiso que asumimos todos los años de subir la barra y mejorar. Este es el cuarto Mundial que tenemos a la dupla de David Samudio y Miguel Ángel Remón, una dupla ganadora que conecta con todas las audiencias", señaló.

Radio también transmitió los 104 partidos del Mundial

Tzortzatos destacó además el trabajo realizado por la plataforma de radio del grupo, al asegurar que fue el único medio que ofreció la transmisión de los 104 partidos disputados durante la Copa del Mundo.

El ejecutivo agradeció el respaldo de la audiencia y reconoció el esfuerzo de los equipos que participaron en las distintas plataformas de Medcom para llevar la cobertura del evento deportivo más importante del planeta.