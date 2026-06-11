Mundial 2026: 10 curiosidades de debes saber de esta edición

El Mundial 2026 no solo reúne a las mejores selecciones del planeta, sino que también deja cifras y curiosidades que destacan en esta histórica edición celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Sabías esto? Las curiosidades del Mundial 2026

El jugador de menor estatura

El panameño César Yanis es el futbolista más bajo del Mundial 2026, con una estatura de 1.60 metros. El extremo de la selección de Panamá se convierte en uno de los jugadores más llamativos del torneo por esta particularidad.

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El jugador de mayor estatura

El guardameta austríaco Florian Wiegele es el futbolista más alto de la Copa del Mundo con 2.05 metros de altura, estableciendo un récord entre los convocados a un Mundial.

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Selecciones con jugadores nacidos en su país

Entre las selecciones del Mundial 2026 que cuentan con plantillas integradas exclusivamente por futbolistas nacidos en su territorio destacan Brasil, Argentina, Panamá, Japón, Corea del Sur, Marruecos y Egipto. Estas selecciones mantienen una fuerte base de talento desarrollado localmente y no recurren a jugadores nacionalizados nacidos en otros países.

Los jugadores de mayor edad

Entre los futbolistas más veteranos destaca el portero escocés Craig Gordon, quien llegó al torneo con 43 años. También sobresale Cristiano Ronaldo, que disputa su sexta Copa del Mundo con 41 años.

El Estadio Azteca hace historia

El Estadio Azteca se convirtió en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial, luego de haber sido sede de las aperturas de México 1970, México 1986 y ahora Mundial 2026.

El país que nunca ha faltado a un Mundial

Brasil mantiene un récord único: es la única selección que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde 1930.

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El jugador más joven del Mundial

El mexicano Gilberto Mora llegó al torneo con apenas 17 años y 240 días, convirtiéndose en el futbolista más joven de esta edición mundialista.

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El primer Mundial con 48 selecciones

La Copa Mundial 2026 marca un antes y un después en la historia del torneo al convertirse en la primera edición con 48 selecciones participantes, ampliando significativamente el número de países y partidos.

Primer Mundial organizado por tres países

El Mundial 2026 también hace historia al ser la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Además, el torneo se disputa en 16 ciudades sede distribuidas a lo largo de Norteamérica.

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La cantidad de jugadores convocados

Las 48 selecciones participantes pueden inscribir hasta 26 jugadores, por lo que el Mundial 2026 reúne a un total de 1,248 futbolistas, convirtiéndose en la Copa del Mundo con más jugadores convocados en la historia.