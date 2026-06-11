De excluido del Mundial a árbitro de la Supercopa: el inesperado giro en la carrera de Omar Artan

La UEFA confirmó la designación del árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de Europa 2026, en la que se enfrentarán el Paris Saint-Germain (PSG) y el Aston Villa en Salzburgo.
Reconocimiento internacional pese a la exclusión del Mundial
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Artan había sido seleccionado para integrar el grupo arbitral del Mundial 2026 y estaba llamado a convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir partidos de la máxima competición del fútbol.
Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que un ciudadano somalí designado para participar en el torneo fue sometido a una inspección adicional y posteriormente declarado inadmisible durante el proceso de verificación migratoria.
La medida dejó al árbitro sin la posibilidad de participar en los entrenamientos y compromisos oficiales del Mundial.
Canadá respaldó al árbitro somalí
Tras conocerse la decisión, diversas autoridades canadienses expresaron públicamente su apoyo al colegiado.
La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, señaló que Artan sería bienvenido para arbitrar encuentros en la ciudad, una de las sedes del Mundial 2026.
Asimismo, el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, propuso que el árbitro pudiera dirigir partidos en Vancouver.
Dirigirá uno de los partidos más esperados del fútbol europeo
La designación para la Supercopa de Europa representa uno de los mayores reconocimientos de la carrera de Artan.
El encuentro entre el PSG y Aston Villa reunirá a dos de los clubes más destacados de la temporada europea y servirá como una nueva vitrina internacional para el árbitro somalí, quien en 2025 fue reconocido como el mejor árbitro masculino de África.
Un símbolo para el arbitraje africano
La presencia de Omar Artan en la Supercopa 2026 refuerza su posición como una de las figuras emergentes del arbitraje internacional.
Su nombramiento también es considerado un reconocimiento al crecimiento del arbitraje africano y a la trayectoria de un juez que ha logrado abrirse paso en la élite del fútbol mundial pese a los obstáculos enfrentados en los últimos meses.