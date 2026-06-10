Árbitro somalí queda fuera del Mundial 2026 y Canadá le abre las puertas para arbitrar

Las autoridades de Canadá expresaron su disposición a recibir al árbitro somalí Omar Artan para que pueda participar en partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , luego de que Estados Unidos le negara la entrada al país y quedara excluido del torneo.

Artan había sido seleccionado para formar parte del grupo arbitral del Mundial y estaba llamado a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir encuentros de la máxima cita del fútbol internacional.

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Toronto abre sus puertas al árbitro

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, manifestó públicamente su respaldo al colegiado y aseguró que sería bienvenido para arbitrar encuentros en la ciudad canadiense, una de las sedes del Mundial 2026.

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Imagen del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan (i) cuando recogió el premio al árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Imagen del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan (i) cuando recogió el premio al árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). EFE/Captura de vídeo de la CAF - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - EFE/Captura de vídeo de la CAF

En un comunicado, la alcaldesa señaló que negar la entrada a Artan no es correcto, considerando el esfuerzo y la trayectoria que le permitieron alcanzar una designación histórica para el torneo. Asimismo, adelantó que enviará una comunicación a la FIFA para reiterar que Toronto está dispuesta a recibir al árbitro.

Estados Unidos le negó la entrada

La reacción de las autoridades canadienses surgió después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informara que un ciudadano somalí designado para participar en el Mundial fue sometido a una inspección adicional y posteriormente declarado inadmisible.

Según las autoridades estadounidenses, la decisión se produjo tras información obtenida durante el proceso de verificación migratoria. Aunque no se reveló oficialmente la identidad de la persona afectada, Artan es el único árbitro somalí seleccionado para el Mundial 2026.

Vancouver también se ofrece como sede

FIFA referee Omar Abdulkadir Artan (C) is greeted by supporters upon his arrival at the airport in Mogadishu, Somalia, 10 June 2026. MOGADISHU (Somalia), 10/06/2026.- Artan was given a hero's welcome after US authorities denied him entry to the 2026 FIFA World Cup. (Mundial de Fútbol, Mogadiscio) EFE/EPA/SAID YUSUF WARSAME

El apoyo no se limitó a Toronto. El primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, también expresó su respaldo al árbitro.

A través de redes sociales, Eby indicó que Artan sería recibido y celebrado en la provincia por su trayectoria y propuso que dirigiera encuentros en Vancouver, otra de las ciudades canadienses que albergarán partidos del Mundial.

FIFA confirma que no podrá participar

La FIFA recordó que la admisión de personas en los países anfitriones es una facultad exclusiva de cada Gobierno.

El organismo confirmó que la decisión de Estados Unidos impedirá que Artan participe tanto en los entrenamientos arbitrales como en los partidos del Mundial 2026.

Según la embajada de Somalia en Kenia, el árbitro había recibido un visado estadounidense apenas una semana antes de que se produjera la negativa de ingreso.

Reconocido como el mejor árbitro de África

Omar Artan fue distinguido en 2025 como el mejor árbitro masculino de África, reconocimiento que reforzó su perfil internacional antes de ser seleccionado para la Copa del Mundo.

El colegiado había sido considerado una figura histórica para el deporte somalí al convertirse en el primer árbitro de su país con posibilidades de dirigir encuentros mundialistas.

Canadá albergará 13 partidos del Mundial

Canadá será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con Estados Unidos y México.

El país norteamericano recibirá 13 encuentros del torneo, distribuidos entre las ciudades de Toronto, que albergará seis partidos, y Vancouver, que será sede de siete compromisos.

FUENTE: EFE