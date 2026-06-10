Countdown Concert del Mundial 2026: a qué hora empieza y dónde verlo en Panamá

La FIFA anunció los detalles del Countdown Concert, el espectáculo musical que marcará el inicio de la cuenta regresiva final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 , torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El evento reunirá a reconocidos artistas internacionales y formará parte de las actividades previas al inicio del campeonato que, por primera vez en la historia, contará con la participación de 48 selecciones.

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¿A qué hora comienza el concierto?

En Panamá, el Countdown Concert podrá verse este miércoles 10 de junio a partir de las 7:00 p.m. Los aficionados tendrán la oportunidad de seguir en vivo esta celebración mundialista que contará con presentaciones musicales y actividades especiales organizadas por la FIFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2064695864308728208?s=20&partner=&hide_thread=false Mundial 2026: Shakira, J Balvin, Maná y Salma Hayek: así será la espectacular aperturahttps://t.co/ofKBNCxK6u — Telemetro (@Telemetro) June 10, 2026

Artistas que participarán en el espectáculo

Como parte del evento "México Vibra", que se realizará en Ciudad de México, se ha confirmado la participación de artistas como Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose.

Además, la organización adelantó que habrá invitados especiales que se sumarán a la celebración durante el espectáculo.

¿Dónde ver el Countdown Concert?

La FIFA informó que el concierto será transmitido a través de sus canales oficiales y mediante una emisión global en vivo en su cuenta oficial de TikTok.

Copa Mundial 2026 - Estadio Azteca 'Banorte' el 27 de marzo de 2026, en Ciudad de México (México). A un mes del arranque de la Copa Mundial de fútbol 2026, México lamenta su papel secundario ante Estados Unidos, por contar con apenas 13 partidos de los más de 100 del torneo, además de la alargada sombra del presidente estadounidense, Donald Trump, que opaca las celebraciones en el país. EFE/ Tomas Pérez

En Panamá, los fanáticos también podrán seguir el evento a través de RPC, que ofrecerá la transmisión desde las 7:00 p.m.

Contenido disponible después del evento

Quienes no puedan ver el concierto en directo tendrán la posibilidad de acceder posteriormente al contenido bajo demanda a través de las plataformas digitales oficiales de la FIFA.

El Countdown Concert forma parte de las actividades promocionales que acompañan la recta final hacia el Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.