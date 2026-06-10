Countdown Concert del Mundial 2026: a qué hora empieza y dónde verlo en Panamá

La FIFA anunció los detalles del Countdown Concert, el espectáculo musical que marcará el inicio de la cuenta regresiva final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
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¿A qué hora comienza el concierto?
En Panamá, el Countdown Concert podrá verse este miércoles 10 de junio a partir de las 7:00 p.m. Los aficionados tendrán la oportunidad de seguir en vivo esta celebración mundialista que contará con presentaciones musicales y actividades especiales organizadas por la FIFA.
Artistas que participarán en el espectáculo
Como parte del evento "México Vibra", que se realizará en Ciudad de México, se ha confirmado la participación de artistas como Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose.
Además, la organización adelantó que habrá invitados especiales que se sumarán a la celebración durante el espectáculo.
¿Dónde ver el Countdown Concert?
La FIFA informó que el concierto será transmitido a través de sus canales oficiales y mediante una emisión global en vivo en su cuenta oficial de TikTok.
En Panamá, los fanáticos también podrán seguir el evento a través de RPC, que ofrecerá la transmisión desde las 7:00 p.m.
Contenido disponible después del evento
Quienes no puedan ver el concierto en directo tendrán la posibilidad de acceder posteriormente al contenido bajo demanda a través de las plataformas digitales oficiales de la FIFA.
El Countdown Concert forma parte de las actividades promocionales que acompañan la recta final hacia el Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.