Mundial 2026: Shakira, J Balvin, Maná y Salma Hayek: así será la espectacular apertura

A un mes del arranque de la Copa Mundial de fútbol 2026

El Estadio Azteca de la Ciudad de México se prepara para vivir un momento histórico este jueves al convertirse en el primer escenario en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. La apertura del Mundial 2026 estará acompañada por un espectáculo musical de gran escala liderado por la cantante colombiana Shakira.

Más de 80 mil aficionados asistirán al recinto, mientras millones de personas seguirán la ceremonia a través de distintas plataformas de transmisión alrededor del mundo.

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Shakira protagonizará el espectáculo principal

La artista colombiana será la figura central de una de las ceremonias de inauguración más ambiciosas en la historia de los mundiales de fútbol. Para la ocasión, interpretará el tema "Dai Dai", el nuevo himno mundialista que comparte junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Copa Mundial 2026 - Estadio Azteca 'Banorte' el 27 de marzo de 2026, en Ciudad de México (México). A un mes del arranque de la Copa Mundial de fútbol 2026, México lamenta su papel secundario ante Estados Unidos, por contar con apenas 13 partidos de los más de 100 del torneo, además de la alargada sombra del presidente estadounidense, Donald Trump, que opaca las celebraciones en el país. EFE/ Tomas Pérez

La participación de Shakira amplía su estrecha relación con la Copa del Mundo, luego de haber marcado distintas generaciones de aficionados con canciones como "Hips Don't Lie-Bamboo" en Alemania 2006, "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014.

Un escenario repleto de estrellas

La ceremonia contará además con la participación de reconocidos artistas internacionales y latinoamericanos. Entre los invitados destacan Alejandro Fernández, quien interpretará el himno nacional mexicano, así como Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro, Danny Ocean y Tyla.

Los organizadores adelantaron que el espectáculo incluirá coreografías masivas y una puesta en escena enfocada en la diversidad cultural y la unión de los pueblos de América del Norte, sede compartida del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Salma Hayek será embajadora del Mundial 2026

Otro de los momentos destacados de la ceremonia será la presencia de la actriz mexicana Salma Hayek, quien ejercerá como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su participación reforzará el carácter internacional del evento, considerado el más grande en la historia de los mundiales.

El Mundial más grande de todos los tiempos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo al contar por primera vez con 48 selecciones participantes.

Además, el Estadio Azteca volverá a inscribir su nombre en la historia del fútbol mundial al convertirse en el único escenario que ha acogido tres inauguraciones mundialistas, tras las celebradas en 1970, 1986 y ahora en 2026.