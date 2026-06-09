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Mundial 2026 Mundial 2026 -  9 de junio de 2026 - 15:24

Mundial 2026: partidos para el 11 y 12 de junio

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Le contamos donde verlos en Panamá.

México vs Sudáfrica primer juego del Mundial 2026. 

México vs Sudáfrica primer juego del Mundial 2026. 

@memoochoa_fan
María Hernández
Por María Hernández

El Mundial 2026 arrancará oficialmente el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, programado para la 2:00 p.m. (hora de Panamá).

Los fanáticos podrán disfrutar de la ceremonia inaugural y del encuentro a través de RPC Deportes, tanto en televisión como en su canal oficial de YouTube. La transmisión especial iniciará a las 12:30 p.m.

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Mundial 2026: Calendarios de partidos

Horarios en Panamá

  • Jueves 11 de junio
    • México vs Sudáfrica – 2:00 p.m.
  • Viernes 12 de junio
    • Canadá vs Bosnia y Herzegovina – 2:00 p.m.
    • Estados Unidos vs Paraguay – 8.00 p.m.

Los encuentros entre Canadá y Bosnia y Herzegovina y el choque entre Estados Unidos y Paraguay será transmitido por RPC Televisión, Telemetro y Medcom GO, permitiendo que los seguidores del torneo puedan disfrutar del encuentro desde distintas plataformas.

Estos partidos forman parte de la primera jornada del Mundial 2026, que se celebra por primera vez en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

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