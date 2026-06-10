VIDEO | Mundial 2026: concierto en vivo de Shakira y otros artistas en la inauguración de la Copa Mundial

VIDEO | Shakira canta en vivo en la inauguración de la Copa Mundial 2026 EFE/ Andre Coelho

Por Noemí Ruíz La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles con el esperado Countdown Concert, un espectáculo musical que reúne a reconocidos artistas internacionales y que forma parte de las actividades promocionales previas al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Los aficionados podrán seguir en vivo esta celebración mundialista desde Ciudad de México, donde el evento forma parte de "México Vibra", una iniciativa que busca encender el ambiente futbolero a un año del inicio de la competición.

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