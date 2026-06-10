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Mundial 2026 Mundial 2026 -  10 de junio de 2026 - 18:00

VIDEO | Mundial 2026: concierto en vivo de Shakira y otros artistas en la inauguración de la Copa Mundial

Siga en vivo el Countdown Concert del Mundial 2026 con Shakira y otros artistas invitados en una inauguración especial rumbo a la Copa del Mundo.

VIDEO | Shakira canta en vivo en la inauguración de la Copa Mundial 2026

VIDEO | Shakira canta en vivo en la inauguración de la Copa Mundial 2026

EFE/ Andre Coelho
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles con el esperado Countdown Concert, un espectáculo musical que reúne a reconocidos artistas internacionales y que forma parte de las actividades promocionales previas al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los aficionados podrán seguir en vivo esta celebración mundialista desde Ciudad de México, donde el evento forma parte de "México Vibra", una iniciativa que busca encender el ambiente futbolero a un año del inicio de la competición.

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