VIDEO | Mundial 2026: concierto en vivo de Shakira y otros artistas en la inauguración de la Copa Mundial

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles con el esperado Countdown Concert, un espectáculo musical que reúne a reconocidos artistas internacionales y que forma parte de las actividades promocionales previas al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
VIDEO | "Dai Dai" de Shakira encabeza el concierto del Mundial 2026 desde México
Artistas invitados
Contenido relacionado: Mundial 2026: Shakira, J Balvin, Maná y Salma Hayek: así será la espectacular apertura
Además de Shakira, el evento contará con la presencia de reconocidos artistas latinoamericanos.
Entre los nombres confirmados figuran:
- Los Ángeles Azules
- Belinda
- Elena Rose
- Invitados especiales