CSS aclara alcance de póliza para directores y oficiales ante cuestionamientos

CSS responde a críticas sobre contratación de póliza de responsabilidad.

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado para aclarar información que considera tergiversada sobre la licitación de una póliza de responsabilidad para directores y oficiales de la institución.

La entidad explicó que esta cobertura no sustituye la responsabilidad individual frente a la ley y que cualquier persona que incurra en actos ilegales deberá responder ante las autoridades competentes, organismos de control y tribunales de justicia.

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Según la CSS, la contratación forma parte de las prácticas de gobierno corporativo, administración de riesgos y protección patrimonial que aplican numerosas instituciones y organizaciones para resguardar sus recursos y operaciones.

CSS responde a críticas sobre contratación de póliza

La institución manifestó su preocupación por la difusión de interpretaciones que, a su juicio, no reflejan el verdadero alcance ni el fundamento legal de la póliza, lo que podría generar confusión entre la ciudadanía.

Además, reiteró que la transparencia debe ir acompañada de información verificada y sustentada, especialmente en temas relacionados con la administración de recursos públicos.

La CSS aseguró que continuará impulsando medidas orientadas a fortalecer la gestión institucional y proteger los intereses de los asegurados, al tiempo que reafirmó su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia.

“La póliza no protege actos indebidos. Protege los recursos de quienes más los necesitan: los asegurados de la Caja de Seguro Social”, destacó la entidad.