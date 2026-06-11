CSS aclara alcance de póliza para directores y oficiales ante cuestionamientos

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado para aclarar información que considera tergiversada sobre la licitación de una póliza de responsabilidad para directores y oficiales de la institución.
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Según la CSS, la contratación forma parte de las prácticas de gobierno corporativo, administración de riesgos y protección patrimonial que aplican numerosas instituciones y organizaciones para resguardar sus recursos y operaciones.
CSS responde a críticas sobre contratación de póliza
La institución manifestó su preocupación por la difusión de interpretaciones que, a su juicio, no reflejan el verdadero alcance ni el fundamento legal de la póliza, lo que podría generar confusión entre la ciudadanía.
Además, reiteró que la transparencia debe ir acompañada de información verificada y sustentada, especialmente en temas relacionados con la administración de recursos públicos.
La CSS aseguró que continuará impulsando medidas orientadas a fortalecer la gestión institucional y proteger los intereses de los asegurados, al tiempo que reafirmó su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia.
“La póliza no protege actos indebidos. Protege los recursos de quienes más los necesitan: los asegurados de la Caja de Seguro Social”, destacó la entidad.