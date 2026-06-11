CSS reactiva al 100% los quirófanos del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, de la Caja de Seguro Social (CSS), retomó completamente su programa quirúrgico y ha realizado más de 120 cirugías en distintas especialidades desde el pasado 25 de mayo.
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Durante el período de reparación, el hospital mantuvo sin interrupciones las cirugías de urgencia, así como cesáreas y procedimientos de ginecología y obstetricia.
CSS normaliza operaciones quirúrgicas
Actualmente, el centro hospitalario realiza un promedio de 15 cirugías diarias en especialidades como cirugía general, urología, ortopedia, ginecología y obstetricia, además de otorrinolaringología y atención de casos de emergencia.
La CSS destacó que la normalización de los quirófanos ha permitido que más pacientes puedan retomar las cirugías electivas que estaban pendientes, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y fortalecer la atención médica.