CSS reactiva al 100% los quirófanos del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, de la Caja de Seguro Social (CSS) , retomó completamente su programa quirúrgico y ha realizado más de 120 cirugías en distintas especialidades desde el pasado 25 de mayo.

La reactivación de los quirófanos fue posible luego de superar una afectación en el sistema de aire acondicionado que impactó parcialmente el funcionamiento de los salones de operaciones.

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Durante el período de reparación, el hospital mantuvo sin interrupciones las cirugías de urgencia, así como cesáreas y procedimientos de ginecología y obstetricia.

CSS normaliza operaciones quirúrgicas

Actualmente, el centro hospitalario realiza un promedio de 15 cirugías diarias en especialidades como cirugía general, urología, ortopedia, ginecología y obstetricia, además de otorrinolaringología y atención de casos de emergencia.

La CSS destacó que la normalización de los quirófanos ha permitido que más pacientes puedan retomar las cirugías electivas que estaban pendientes, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y fortalecer la atención médica.