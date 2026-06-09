CSS solicita a exfuncionarios retirar cheques por prima de antigüedad, vacaciones y décimo tercer mes

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a exfuncionarios de la institución para que retiren los cheques emitidos por concepto de prima de antigüedad y otros derechos laborales pendientes de pago.
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CSS: ¿Dónde retirar los cheques?
Los exfuncionarios que mantengan pagos pendientes deben acudir al Departamento de Pago, Empleados y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton.
Prima de antigüedad: PRIMA-DE-ANTIGUEDAD.pdf
Otros derechos: OTROS-DERECHOS.pdf
La CSS indicó que el retiro debe realizarse directamente en las instalaciones habilitadas para este trámite.
Beneficios pendientes de cobro
Según la institución, los cheques corresponden a derechos laborales reconocidos a excolaboradores de la entidad, entre ellos:
- Prima de antigüedad.
- Vacaciones.
- Décimo tercer mes.
- Otros derechos laborales pendientes.
La CSS exhortó a los beneficiarios a verificar si mantienen pagos pendientes y realizar el retiro correspondiente.
Canales de información
Para obtener más detalles sobre el proceso, la entidad puso a disposición de los interesados su portal web oficial y las líneas telefónicas habilitadas para consultas.
Las autoridades recomendaron a los exfuncionarios comunicarse previamente o consultar la información disponible para conocer los requisitos necesarios antes de acudir a retirar los cheques.
La Caja de Seguro Social reiteró que estos pagos forman parte de los derechos adquiridos por los exservidores de la institución y pidió a los beneficiarios realizar el trámite a la mayor brevedad posible.