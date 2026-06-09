CSS solicita a exfuncionarios retirar cheques por prima de antigüedad, vacaciones y décimo tercer mes

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a exfuncionarios de la institución para que retiren los cheques emitidos por concepto de prima de antigüedad y otros derechos laborales pendientes de pago.

La entidad informó que entre los beneficios disponibles se encuentran pagos correspondientes a vacaciones, décimo tercer mes y otras prestaciones laborales acumuladas.

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CSS: ¿Dónde retirar los cheques?

Los exfuncionarios que mantengan pagos pendientes deben acudir al Departamento de Pago, Empleados y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton.

Prima de antigüedad: PRIMA-DE-ANTIGUEDAD.pdf

Otros derechos: OTROS-DERECHOS.pdf

La CSS indicó que el retiro debe realizarse directamente en las instalaciones habilitadas para este trámite.

Beneficios pendientes de cobro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2064118183435354377?s=20&partner=&hide_thread=false La Caja de Seguro Social hace el llamado a exfuncionarios de la institución a retirar cheques emitidos en concepto de prima de antigüedad y otros derechos (vacaciones, décimo tercer mes, etc.). Favor acercarse al Departamento de Pago, Empleados y Otros Derechos, en el tercer piso… pic.twitter.com/B1FKK7bncJ — CSSPanama (@CSSPanama) June 8, 2026

Según la institución, los cheques corresponden a derechos laborales reconocidos a excolaboradores de la entidad, entre ellos:

Prima de antigüedad.

Vacaciones.

Décimo tercer mes.

Otros derechos laborales pendientes.

La CSS exhortó a los beneficiarios a verificar si mantienen pagos pendientes y realizar el retiro correspondiente.

Canales de información

Para obtener más detalles sobre el proceso, la entidad puso a disposición de los interesados su portal web oficial y las líneas telefónicas habilitadas para consultas.

Las autoridades recomendaron a los exfuncionarios comunicarse previamente o consultar la información disponible para conocer los requisitos necesarios antes de acudir a retirar los cheques.

La Caja de Seguro Social reiteró que estos pagos forman parte de los derechos adquiridos por los exservidores de la institución y pidió a los beneficiarios realizar el trámite a la mayor brevedad posible.