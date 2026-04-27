Pasaportes suspendidos en Panamá: oficinas no atenderán hasta el 29 de abril

Pasaportes en Panamá suspendidos hasta el 29 de abril por falla eléctrica

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional ha sido suspendida hasta el miércoles 29 de abril, debido a fallas en sus sistemas tecnológicos.

Según la entidad, la interrupción se originó por una falla en el suministro de energía eléctrica registrada el pasado sábado, lo que impactó directamente sus plataformas tecnológicas.

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Esta situación ha impedido brindar el servicio de emisión y trámite de pasaportes.

Autoridad de Pasaportes trabajan en restablecer el servicio

Personal técnico de la Autoridad de Pasaportes se encuentra trabajando en el restablecimiento de los sistemas para reanudar la atención lo antes posible. Hasta el momento, no se ha detallado si habrá reprogramación de citas para los usuarios afectados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048717993459204230?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad de @PasaportePma informó que sus sistemas tecnológicos presentan afectaciones debido a una falla en el suministro de energía eléctrica que se registró el sábado, por lo que la atención al público en todas las oficinas a nivel nacional ha sido suspendida hasta este… pic.twitter.com/lAgIJmMrTE — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026

La entidad indicó que, de no presentarse nuevos inconvenientes, la atención al público se reanudará el miércoles 29 de abril en todas las oficinas del país.

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