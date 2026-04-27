Pasaportes suspendidos en Panamá: oficinas no atenderán hasta el 29 de abril

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional ha sido suspendida hasta el miércoles 29 de abril, debido a fallas en sus sistemas tecnológicos.
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Esta situación ha impedido brindar el servicio de emisión y trámite de pasaportes.
Autoridad de Pasaportes trabajan en restablecer el servicio
Personal técnico de la Autoridad de Pasaportes se encuentra trabajando en el restablecimiento de los sistemas para reanudar la atención lo antes posible. Hasta el momento, no se ha detallado si habrá reprogramación de citas para los usuarios afectados.
La entidad indicó que, de no presentarse nuevos inconvenientes, la atención al público se reanudará el miércoles 29 de abril en todas las oficinas del país.
Recomendaciones para usuarios
- Evitar acudir a las oficinas mientras se mantiene la suspensión
- Estar atentos a comunicados oficiales
- Verificar posibles reprogramaciones de citas