CEPANIM 2026: Esto debe hacer si pierde su cita para retirar el certificado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que iniciará la distribución de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) en dos etapas, comenzando el próximo lunes 15 de junio de 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa .

. Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.

Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.

Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.

Si su certificado ya se encuentra disponible, la plataforma le mostrará automáticamente la fecha, hora y lugar de su cita. De igual forma, recibirá una notificación de confirmación en su correo electrónico de contacto.

¿Qué hacer si el beneficiario pierde la cita?

El MEF aclaró que aquellos jubilados beneficiarios que no asistan en las fechas indicadas en la plataforma no podrán retirar el documento de forma inmediata. Deberán esperar una nueva comunicación oficial por parte de la entidad para conocer el proceso de reprogramación y reagendar sus citas.

Calendario de entrega de los CEPANIM

De acuerdo con la entidad, la entrega se llevará a cabo en todas las regiones del país bajo el siguiente cronograma oficial:

Provincia de Panamá: A partir del lunes 15 de junio.

Resto de las provincias: A partir del lunes 22 de junio.