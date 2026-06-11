Metro de Panamá reporta retrasos en la Línea 1 por una incidencia técnica inesperada

El Metro de Panamá informó que el inicio del servicio comercial en la Línea 1 registrará retrasos debido a una incidencia técnica detectada durante las operaciones. La entidad comunicó la situación a través de un aviso dirigido a los usuarios, indicando que equipos especializados ya trabajan para restablecer el servicio con normalidad.

De acuerdo con el Metro de Panamá, personal técnico se encuentra realizando las labores necesarias para corregir la incidencia y normalizar la operación en el menor tiempo posible. La empresa no detalló las causas específicas del inconveniente ni el tiempo estimado para la recuperación total del servicio.

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Usuarios deberán tomar previsiones

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debido a una incidencia técnica registrada en Línea 1, el inicio del servicio comercial se realizará con retraso.

Personal técnico trabaja para normalizar la operación en el menor tiempo posible. https://t.co/BYFvGflKhA — Telemetro Reporta (@TReporta) June 11, 2026

Ante el retraso en el inicio de operaciones, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para sus desplazamientos y mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro de Panamá, donde se ofrecerán actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.

Metro de Panamá ofrecerá información actualizada

Las autoridades indicaron que continuarán informando sobre la evolución de la situación mientras avanzan los trabajos para restablecer el funcionamiento habitual de la Línea 1.

El Metro de Panamá pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y reiteró que trabaja para minimizar las afectaciones al servicio.