IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes del jueves 11 de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará el jueves 11 de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.

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Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este jueves 11 de junio

Provincia de Veraguas

Centro de pago: P.C. La Mesa y Santiago Mall.

Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los distritos de Santiago y La Mesa

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/