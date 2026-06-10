Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 11:24

IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes del jueves 11 de junio

Para poder cobrar el pago del IFARHU, los acudientes deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Pagos de Becas del IFARHU. 

Pagos de Becas del IFARHU. 

IFAHRU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 11 de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este jueves 11 de junio

Provincia de Veraguas

  • Centro de pago: P.C. La Mesa y Santiago Mall.
  • Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los distritos de Santiago y La Mesa

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

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