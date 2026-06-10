IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes del jueves 11 de junio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 11 de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en la provincia de Veraguas.
Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:
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Concurso General (Panamá Centro)
Puesto Distinguido (Panamá Centro)
Asistencia de Discapacidad
Asistencias Económicas
IFARHU: centros de pago para este jueves 11 de junio
Provincia de Veraguas
- Centro de pago: P.C. La Mesa y Santiago Mall.
- Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los distritos de Santiago y La Mesa
Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/