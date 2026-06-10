Descubren nueva especie de escarabajo en Panamá

Una nueva especie de escarabajo longicornio fue reportada por el profesor Alfredo Lanuza, docente e investigador del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC) de la Universidad de Panamá. La especie, denominada Sternacutus crucolon , fue descrita en colaboración con investigadores de Colombia y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

El nombre asignado al insecto constituye un homenaje directo al Centro Regional Universitario de Colón, unidad académica que celebra su aniversario en estos días, reconociendo así su aporte histórico a la formación profesional y a la investigación científica en el país.

Este descubrimiento forma parte de un estudio publicado en la edición 80 (2) de la prestigiosa revista científica especializada The Coleopterists Bulletin, bajo el título “A New Species and New Records of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama and Colombia”. En dicha publicación se documentan nuevos registros de escarabajos para ambas naciones, ampliando el conocimiento sobre la distribución de estos insectos en los bosques neotropicales.

El hallazgo evidencia el papel fundamental que desempeñan los científicos de la Universidad de Panamá en la generación de conocimiento de alcance global y en la documentación de la extraordinaria diversidad biológica del istmo, considerado uno de los puntos con mayor riqueza ecológica de América.

“Este importante registro contribuye al conocimiento de la biodiversidad nacional y resalta la riqueza biológica del país. El descubrimiento constituye un valioso aporte a la entomología y fortalece los esfuerzos de investigación científica que desarrolla la Universidad de Panamá en materia de inventario, monitoreo y conservación de la fauna silvestre”, manifestó el rector de la casa de Octavio Méndez Pereira, Eduardo Flores Castro.

La descripción de nuevas especies es clave para comprender los ecosistemas, establecer estrategias de conservación eficientes y promover investigaciones futuras sobre la fauna silvestre, reafirmando el compromiso de la academia con la protección del patrimonio natural panameño.

Puede ver el estudio publicado en la revista científica especializada The Coleopterists Bulletin a través del siguiente enlace: https://bioone.org/journals/the-coleopterists-bulletin/volume-80.