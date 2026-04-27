PASE-U 2026: qué es la depuración y validación antes del primer pago

Primer pago del PASE-U 2026: qué es la depuración y validación de matrícula

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) avanza en la coordinación del primer pago del PASE-U 2026 mediante un proceso de depuración y validación de datos junto al Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA).

Se trata de un proceso clave previo al pago, cuyo objetivo es verificar que la información de los estudiantes beneficiarios y sus acudientes sea correcta y esté actualizada.

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Esto permite evitar errores y asegurar que el dinero llegue a las personas correctas.

Verificación de acudientes

Durante esta fase, las autoridades revisan datos fundamentales como:

Número de cédula

Nombre del acudiente

Relación correcta con el estudiante beneficiario

Este control busca garantizar la transparencia en la entrega del beneficio.

Trabajo conjunto a nivel nacional

PASE-U (5) El IFARHU continua con desembolso de PASE-U. IFARHU

El proceso se desarrolla en todo el país mediante jornadas coordinadas entre el IFARHU y el MEDUCA, como parte de la preparación para el primer desembolso del año.

Clave para evitar retrasos en el pago

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que mantener la información actualizada permitirá:

Reducir incidencias

Agilizar los pagos

Evitar retrasos en la entrega del PASE-U

Paso previo al primer pago 2026

Este proceso es fundamental antes de implementar el nuevo mecanismo de pago, con el fin de garantizar que los fondos lleguen sin contratiempos a los estudiantes.