PASE-U 2026: qué es la depuración y validación antes del primer pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) avanza en la coordinación del primer pago del PASE-U 2026 mediante un proceso de depuración y validación de datos junto al Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA).
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Esto permite evitar errores y asegurar que el dinero llegue a las personas correctas.
Verificación de acudientes
Durante esta fase, las autoridades revisan datos fundamentales como:
- Número de cédula
- Nombre del acudiente
- Relación correcta con el estudiante beneficiario
Este control busca garantizar la transparencia en la entrega del beneficio.
Trabajo conjunto a nivel nacional
El proceso se desarrolla en todo el país mediante jornadas coordinadas entre el IFARHU y el MEDUCA, como parte de la preparación para el primer desembolso del año.
Clave para evitar retrasos en el pago
El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que mantener la información actualizada permitirá:
- Reducir incidencias
- Agilizar los pagos
- Evitar retrasos en la entrega del PASE-U
Paso previo al primer pago 2026
Este proceso es fundamental antes de implementar el nuevo mecanismo de pago, con el fin de garantizar que los fondos lleguen sin contratiempos a los estudiantes.